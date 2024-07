Joe Biden presionó a Benjamin Netanyahu para acelerar cese el fuego en Gaza

Estima que Netanyahu no se cierra a un acuerdo a pesar del encendido discurso ante el Congreso de Estados Unidos el miércoles en el que prometió una "victoria total" contra Hamás.

Biden y Netanyahu (2).JPG

Biden reiterará al primer ministro que "cree que tenemos que alcanzar un acuerdo, y tenemos que alcanzarlo pronto", declaró a periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

"Podemos llegar a un acuerdo, pero va a requerir, como siempre, cierto liderazgo, cierto compromiso y un esfuerzo para conseguirlo", añadió.

Biden y Netanyahu se reunieron posteriormente con las familias de los rehenes estadounidenses retenidos en Gaza, muchos de los cuales han pedido a Netanyahu un acuerdo de alto el fuego.

Cerca de la Casa Blanca un grupo de manifestantes corearon lemas contra la visita después de la polémica desatada por una manifestación de la víspera.

Reunión entre Netanyahu y Kamala Harris

Pero Netanyahu, de 74 años, también se reunió por separado con la vicepresidenta y probable candidata presidencial demócrata Kamala Harris, prueba de la nueva realidad política en Estados Unidos.

Durante el encuentro, Harris transmitió al líder israelí su "gran preocupación" por las víctimas de Gaza. "No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento y no me quedaré callada", dijo.

Harris ha sido franca sobre Gaza en el pasado y se ha especulado con que podría adoptar un enfoque más duro hacia Israel, aunque fuentes gubernamentales niegan que existan discrepancias entre ella y Biden.

Kamala Harris y Netanyahu (3).JPG Netanyahu también mantuvo un encuentro con Kamala Harris. Reuters

Biden reapareció tras bajar su candidatura

Biden reapareció en público el miércoles, tras su renuncia a la candidatura por el partido demócrata. Desde el despacho oval, el máximo mandatario estadounidense brindó un discurso en el que destacó que "la defensa de la democracia es más importante que cualquier título".

Durante su alocución, Biden explicó los motivos de su renuncia a la candidatura y pidió el apoyo para la vicepresidenta Harris, probable candidata demócrata.

“Creo que mi historial como presidente, mi liderazgo en el mundo, mi visión para el futuro de Estados Unidos, todo merecía un segundo mandato. Pero nada, nada puede impedir la salvación de nuestra democracia, y eso incluye la ambición personal”, expresó el representante demócrata.

A su vez, Biden destacó su "amor" por el cargo, pero mostró su apoyo a Harris, su posible reemplazante: "La mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación ya que es la mejor manera de unir a nuestra nación”, concluyó.