La cocina italiana y el son cubano avanzan en su postulación al Patrimonio Inmaterial de la UNESCO

El comité del Patrimonio Inmaterial evalúa 68 postulaciones, entre ellas la gastronomía italiana y el son cubano, en una sesión clave realizada en Nueva Delhi.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

El comité del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO inició este martes en Nueva Delhi la evaluación de 68 candidaturas y puso en primer plano la cocina italiana y el son cubano, dos expresiones culturales emblemáticas que buscan ingresar en la prestigiosa lista que reconoce las tradiciones vivas del mundo.

Una edición marcada por la cocina, las artes escénicas y los oficios tradicionales La agenda de este año reúne prácticas muy diversas, desde la artesanía Ñai'u po de Paraguay hasta el circo de tradición familiar de Chile, pasando por el popular plato egipcio kushari. La cocina italiana llega tras dos años de campaña y sigue el camino de reconocidas tradiciones culinarias como la gastronomía francesa y las cocinas tradicionales de Japón y México.

Italia, que ya cuenta con el arte del “pizzaiolo” napolitano dentro del listado, busca ahora que su gastronomía completa obtenga el reconocimiento oficial como un “intercambio de sabores y conocimientos, recuerdos y emociones”. El país considera que su cocina va más allá de los platos: representa un tejido cultural construido a lo largo de siglos.

hero_hub-unescoint (1).jpg El comité del Patrimonio Inmaterial de la Unesco analiza 68 candidaturas en una sesión clave en Nueva Delhi. India mira al Diwali y su impacto cultural y ambiental Como país anfitrión, India sigue con especial atención la candidatura de la emblemática fiesta de Deepavali o Diwali, una celebración fundamental del hinduismo que simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad. Durante varios días, millones de personas iluminan calles y templos con velas, pero también lanzan una enorme cantidad de fuegos artificiales, lo que incrementa la contaminación en grandes ciudades.

El son cubano y otras expresiones musicales buscan su lugar Entre las nueve candidaturas musicales aparece la práctica del son cubano, un género bailable que resurgió internacionalmente gracias al proyecto Buena Vista Social Club a finales de los años 90. También compiten por un lugar el joropo venezolano, el konpa dirèk de Haití, el cuarteto de la ciudad de Córdoba en Argentina y la música y danza aymara de Moquegua en Perú.

son cubano El son cubano compite junto a otras expresiones musicales como el cuarteto cordobés y el joropo venezolano. Nuevos aspirantes a la lista y casos que requieren protección urgente Siete países podrían lograr por primera vez una inscripción, entre ellos El Salvador con su cofradía de las flores y las palmas. Además, once candidaturas buscan entrar en la lista destinada a expresiones que “requieren medidas urgentes de salvaguardia”, como el arte Ñai'u po de Paraguay o los métodos de construcción de casas de quincha en Panamá. La sesión del comité continuará hasta el sábado y definirá cuáles de estas expresiones culturales pasarán a formar parte del reconocido Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

