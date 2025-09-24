La Justicia de España pidió enjuiciar a la esposa de Pedro Sánchez por malversación de fondos

Un juez señaló una contratación de su gestión para actividades privadas. Además, otros funcionarios estarían involucrados por el mismo crimen.

El juez de la causa considera una contratación del gobierno de Sánchez para actividades privadas de su esposa.

La Justicia de España pidió enjuiciar a la esposa del presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos. Una contratación de parte de la gestión del mandatario vincularía a su cónyuge, Begoña Gómez , con servicios privados.

El juez a cargo de la investigación Juan Carlos Peinado concluyó sus pesquisas y solicitó enviarla a juicio ante un jurado popular, según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP el miércoles. Esta decisión todavía puede ser recurrida y, por tanto, no es definitiva.

Peinado considera que una funcionaria contratada por la presidencia del Gobierno trabajó para Gómez en sus actividades privadas , lo cual constituiría malversación de fondos públicos.

El magistrado dijo que tras su investigación ve "verosimilitud de los hechos" de los que se acusa a Gómez, por lo que "pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos".

Por ello, Peinado dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a "juicio ante el Tribunal Del Jurado", es decir, ante un jurado popular, según el escrito.

Pedro Sánchez.JPG El juez del caso dijo que ve "verosimilitud de los hechos" de los que se acusa a la esposa de Sánchez.

Además de a la esposa de Sánchez, el juez señala por la misma causa a la funcionaria Cristina Álvarez y a Francisco Martín Aguirre, quien la habría contratado cuando trabajaba en la Presidencia y ahora es el delegado del gobierno en Madrid.

Peinado convocó a Gómez, Álvarez y Aguirre el sábado en la tarde para comunicarles este cambio en el proceso. Al comparecer ante el juez el 10 de septiembre, la mujer de Sánchez negó haber incurrido en malversación, afirmando que de forma "puntual" pidió a Álvarez "enviar algún mensaje", pero insistió en que esta última "nunca" la ayudó en sus actividades profesionales.

Aparte de este caso, el magistrado también indaga desde abril de 2024 si Gómez se aprovechó del cargo de su marido en sus negocios privados.

Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla. A su vez, generó turbulencia en el gobierno ya que Sánchez mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, cosa que al final no hizo.

pedro sanchez 2.jpg Esta causa generó turbulencia en el gobierno ya que Sánchez mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba o no. Gentileza The Objetive.

Dos antiguos cercanos colaboradores de la gestión, su ex número tres Santos Cerdán y su ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, están investigados en un caso de mordidas a cambio de obras públicas.

También son objeto de causas judiciales su hermano menor y el fiscal general del Estado, nombrado por su gobierno.

España pone en duda su participación en el Mundial 2026 si Israel logra la clasificación

A pesar de contar con uno de los seleccionados más competitivos del mundo, el gobierno de España puso en duda la participación en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, en caso de que Israel eventualmente clasifique a la competencia.

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, adelantó durante una conferencia de prensa desde el Congreso de los Diputados que “en su momento se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”.

A su vez, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, enfatizó la misma idea y señaló que el deporte "ni es ni puede ser una isla independiente de lo que sucede en el mundo real" y agregó: "Más cuando ese mundo real nos habla de que se están arrasando derechos”.