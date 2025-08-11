Se paraliza la mayor central nuclear de Francia por la presencia masiva de medusas







La central de Gravelines detuvo automáticamente cuatro de sus seis reactores por la inesperada presencia masiva de medusas en sus sistemas de enfriamiento.

La central nuclear de Gravelines, la más grande de Francia y Europa Occidental, sufrió este lunes una parada automática de cuatro de sus seis reactores debido a una “presencia masiva” de medusas en las estaciones de bombeo de agua que enfrían los reactores. Este suceso inesperado obligó a interrumpir el funcionamiento de los equipos como medida de seguridad, mientras que los otros dos reactores estaban fuera de servicio por tareas de mantenimiento.

La central, ubicada en el norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica, es la que cuenta con mayor capacidad de producción en Europa Occidental, con seis reactores de 900 MW cada uno. La empresa también adelantó que los técnicos trabajan para diagnosticar y realizar las intervenciones necesarias para reactivar las unidades “con total seguridad”.

Según el grupo energético EDF, encargado de la operación de la planta, las unidades 2, 3 y 4 se detuvieron de forma automática el domingo por la noche, entre las 23:00 y la medianoche, conforme a los protocolos de seguridad. La unidad 6 se detuvo el lunes a las 06:20. EDF aseguró que estas paradas no tuvieron "consecuencias en la seguridad de las instalaciones, el personal o el medio ambiente".

"Los equipos de la central están movilizados y actualmente realizan los diagnósticos e intervenciones necesarios para poder reiniciar las unidades de producción con total seguridad", agregó la empresa.

Mirando hacia el futuro, Gravelines tiene previsto incorporar dos nuevos reactores EPR2, de 1600 MW cada uno, a partir del año 2040, aumentando aún más su capacidad de generación eléctrica. Este inesperado episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras energéticas a factores naturales, incluso aquellos tan inusuales como una invasión masiva de medusas.

