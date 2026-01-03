La ONU expresó preocupación por la intervención de EEUU en Venezuela: "Esto sienta un precedente peligroso"

La organización humanitaria llamó a respetar el derecho internacional. Su secretario general llamó a "a todos los actores de Venezuela a participar de un diálogo inclusivo".

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la situación en Venezuela , tras la intervención militar de EEUU para capturar al presidente Nicolás Maduro . Su secretario general António Guterres indicó un estado de alarma sobre la situación y sostuvo que "independientemente, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso".

Durante este sábado, diversos jefes de Estado y diplomáticos pidieron por una resolución pacífica y respetar los principios de la ONU junto al derecho internacional mientras el presidente de EEUU Donald Trump describió la operación como "un éxito" tras "un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder".

El ente compartió un comunicado de su web en su cuenta de X, con una declaración de Guterres en la que indicó que "está profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela , que culminó con la acción militar de Estados Unidos hoy en el país, lo que tiene posibles implicaciones preocupantes para la región".

Allí, en palabras del portavoz Stéphane Dujarric, el secretario general sostuvo que "independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos sientan un precedente peligroso" : "El Secretario General insiste en la importancia del pleno respeto, por parte de todos, del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas".

Líderes mundiales llamaron a la paz y a respetar los principios de la ONU tras la intervención de EEUU en Venezuela

Diversas voces diplomáticas y jefes de Estado repudiaron la acción militar estadounidense. Para empezar, la representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea (UE) Kaja Kallas expresó en X que habló con el Secretario de Estado de Trump Marco Rubio y pidió por el derecho internacional: "Hablé con Marco Rubio y nuestro Embajador en Caracas. La UE sigue de cerca la situación en Venezuela", advirtió.

Por su parte, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que "los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable" por considerarlos una "grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

Por su parte, el presidente español Pedro Sánchez informó que su gobierno "está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos" e informó que su embajada y consulados están operativos. En su mensaje, llamó a "la desescalada y a la responsabilidad" y adhirió a respetar el derecho internacional y los principios de la ONU.