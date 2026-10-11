La salud del papa León XIV: qué dijeron Giorgia Meloni, jefes de Estado y la prensa internacional

La mandataria italiana manifestó su respaldo luego de que el pontífice comunicara, tras el Ángelus, que deberá pasar por el quirófano en los próximos días debido a una formación detectada en uno de sus pulmones.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó su apoyo al papa León XIV luego de que anunciara que deberá someterse a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar . La intervención está prevista para los próximos días y la internación podría extenderse durante aproximadamente una semana.

El anuncio del pontífice generó repercusiones en el ámbito político y en los medios internacionales . La noticia también abrió interrogantes sobre la gira por América Latina que tiene programada para noviembre, incluida su visita a la Argentina.

La primera ministra italiana manifestó su cercanía personal y la de su Gobierno ante la intervención médica. En un comunicado, destacó la serenidad con la que León XIV comunicó la noticia a los fieles durante el Ángelus y expresó su confianza en el acompañamiento de la población italiana.

“La serenidad y la tranquilidad con las que se ha referido a ella durante el Ángelus de hoy nos reconfortan. Estoy segura de que el pueblo italiano también le brindará todo su apoyo y afecto” , señaló.

La mandataria también compartió un mensaje en su cuenta de X, en el que reiteró su respaldo al pontífice y destacó la actitud con la que se refirió a su estado de salud.

Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 11, 2026

El mensaje del papa León XIV en X

Tras comunicar que deberá ser operado, León XIV publicó un mensaje en su cuenta oficial de X para dar detalles sobre el diagnóstico y explicar los motivos de la intervención.

“Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones”, escribió.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

El Papa explicó que el nódulo fue detectado en una etapa temprana y que los médicos recomendaron extirparlo. La operación está prevista para los próximos días y el período de internación podría durar alrededor de una semana.

Qué pasará con la visita del papa León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que también contempla escalas en Uruguay y Perú. Durante su estadía, el pontífice tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, incluida una reunión con el presidente Javier Milei.

La visita está prevista del 8 al 11 de noviembre, con una reunión entre el papa León XIV y el presidente Javier Milei, además de actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

También hará una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una misa frente al Monumento de los Españoles y un hará encuentro con trabajadores en la Universidad Católica Argentina.

El anuncio de la cirugía abrió interrogantes por la cercanía entre la recuperación y el comienzo del recorrido internacional. Sin embargo, el pontífice manifestó su intención de mantener el viaje y, hasta el momento, la agenda continúa vigente.

La confirmación definitiva dependerá de las indicaciones médicas y de cómo evolucione tras la operación. Mientras tanto, la Santa Sede no comunicó cambios en el cronograma previsto para los tres países.