Preocupación por la salud del papa León XIV: será operado de un nódulo en el pulmón, en la previa al viaje a la Argentina

A sus 71 años, este domingo el pontífice explicó que los especialistas detectaron una lesión en una etapa temprana y recomendaron una intervención quirúrgica, prevista para los próximos días.

El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar antes de su viaje a la Argentina.

El Papa León XIV deberá someterse a una operación en los próximos días para remover un nódulo detectado en uno de sus pulmones . El pontífice, de 71 años, comunicó la noticia este domingo después del rezo del Ángelus en el Vaticano y explicó que los médicos recomendaron la intervención porque la lesión fue identificada en una etapa temprana y está bien localizada.

La cirugía se realizará en el Policlínico Gemelli de Roma , uno de los centros médicos de referencia de Italia. Según informó la Santa Sede, después de la operación, el Papa permanecerá internado durante aproximadamente una semana . Por el momento, no se precisó la fecha exacta del procedimiento.

El anuncio se produjo a pocas semanas del viaje pastoral que el Papa tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre . Aunque la operación generó interrogantes sobre el cumplimiento de su agenda internacional, hasta el momento no se comunicaron modificaciones oficiales.

El propio pontífice informó sobre su estado de salud al finalizar la tradicional oración dominical, desde el Palacio Apostólico , ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

Alerta por la salud del papa León XIV antes de su viaje a la Argentina.

“Los médicos me han encontrado un nódulo en el pulmón en el estado inicial y bien localizado” , expresó. Luego explicó que decidió seguir las recomendaciones de los profesionales para retirarlo mediante una intervención quirúrgica.

“Los médicos consideran oportuno intervenir y entonces, siguiendo sus consejos, he decidido de operarlo para removerlo. La intervención ya está programada para los próximos días”, agregó.

León XIV también agradeció el acompañamiento de los creyentes y pidió que lo tengan presente en sus oraciones: “Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. Gracias y feliz domingo”.

Por el momento, el Vaticano no informó si la lesión es benigna o maligna ni difundió un diagnóstico que permita establecer su gravedad. La información oficial señala que fue detectada durante controles médicos recientes y que los especialistas consideraron conveniente extirparla.

Cuándo será operado el papa León XIV y cuánto durará la internación

Después del anuncio, la Santa Sede brindó precisiones sobre los plazos previstos para la intervención. Según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, la cirugía tendrá lugar durante los primeros días de la próxima semana y el tiempo estimado de hospitalización será de aproximadamente siete días.

El procedimiento se llevará a cabo en el Policlínico Gemelli de Roma, un establecimiento que cuenta con antecedentes en la atención médica de los pontífices.

El papa León XIV será operado del pulmón y crece la preocupación antes de su viaje a la Argentina. Facebook Vatican News

Cómo puede afectar la operación al viaje del Papa a Argentina

La intervención médica se anunció antes de una gira internacional que llevará a León XIV por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El pontífice tiene previsto llegar al país el 8 de noviembre y permanecer hasta el 11, en el marco de una visita que incluirá actividades religiosas e institucionales.

La noticia abrió interrogantes sobre la posibilidad de que deba modificar parte de su agenda, en función de los tiempos de recuperación posteriores a la cirugía. Sin embargo, hasta el momento no se anunció la suspensión del viaje ni se informaron cambios en el cronograma previsto.