La Unión Europea estima que la reconstrucción de Ucrania demandará unos u$s800.000 millones + Seguir en









Un documento interno traza una hoja de ruta para la etapa de posguerra, con foco en seguridad, reformas estructurales y atracción de inversión privada para relanzar la economía ucraniana.

Un documento estratégico de la Unión Europea proyecta una inversión cercana a los u$s800.000 millones para la etapa de posguerra, con foco en seguridad, reformas estructurales y atracción de capital privado en Ucrania.

La reconstrucción de Ucrania tras el conflicto bélico podría requerir una inversión cercana a los u$s800.000 millones, según un documento estratégico elaborado para la Unión Europea, que plantea los lineamientos centrales para transformar al país en una economía resiliente, digitalizada y con capacidad de crecimiento sostenido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El texto funciona como una hoja de ruta para la Ucrania de posguerra y sostiene que el proceso de reconstrucción no debe limitarse a reparar daños materiales, sino convertirse en una oportunidad estructural para modernizar el entramado productivo y reposicionar al país dentro de los mercados globales.

Según el documento, el éxito del plan estará condicionado por tres factores clave: la existencia de garantías de seguridad a largo plazo, un camino creíble hacia la adhesión al bloque europeo y la capacidad de atraer capital privado a gran escala. En ese sentido, se toma como referencia la experiencia de los países que ingresaron a la UE en 2004, cuyas economías casi triplicaron su tamaño desde el año 2000, impulsadas por reformas estructurales, acceso al mercado único y un fuerte flujo de inversiones.

El informe remarca el atractivo potencial para los inversores si se considera la brecha de escala económica: mientras el Producto Bruto Interno de Ucrania ronda los u$s230.000 millones, el de la Unión Europea se ubica cerca de los u$s23 billones, ampliando de manera exponencial el margen de integración y crecimiento.

Cómo se compone el esfuerzo financiero El esquema proyectado identifica tres grandes bloques de necesidades. En primer lugar, los fondos destinados a cubrir el déficit fiscal y el gasto en defensa, que el propio gobierno ucraniano estima en unos u$s317.000 millones a lo largo de la próxima década, incluyendo obras públicas financiadas con presupuesto nacional.

A esto se suma la reconstrucción del parque habitacional, con un costo calculado en u$s57.000 millones, y un tercer componente orientado a desarrollo económico y modernización, que demandaría alrededor de u$s126.000 millones adicionales. El documento incorpora además un capítulo específico de compensaciones a las víctimas de la guerra, especialmente por viviendas destruidas, lo que eleva el requerimiento total en unos u$s120.000 millones. Al sumar este punto, el volumen global de inversión necesario se aproxima a los u$s800.000 millones. Un esquema de financiamiento mixto Las fuentes de recursos previstas no se limitan al presupuesto comunitario, ya que el plan contempla la participación de organismos financieros internacionales, capital privado y aportes bilaterales. En ese marco, el texto señala que Estados Unidos se comprometió a colaborar en la movilización de fondos públicos y privados, combinando subsidios, capital e instrumentos de deuda, bajo criterios de transparencia y eficiencia. Para los autores del informe, el impacto del programa excede lo estrictamente económico. El fortalecimiento de los vínculos de Ucrania con la Unión Europea, Estados Unidos y los mercados de capitales internacionales aparece como un factor clave para consolidar la estabilidad global y generar oportunidades de largo plazo.