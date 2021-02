Bolsonaro lo hizo: después de más de 6 años y medio de agitación, puso fin a la operación Lava Jato

“Es un orgullo, una satisfacción que tengo, decirle a esa prensa maravillosa que no pretendo terminar con la (operación) Lava Jato. Yo ya terminé con la Lava Jato porque no hay corrupción en mi Gobierno”. Eso dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no sin un dejo de ironía destinado a los aborrecidos periodistas, el 7 de octubre del año pasado durante un acto en el Palacio del Planalto. De acuerdo con la información hecha oficial ayer, esto es la extinción formal de la fuerza de tareas que puso patas para arriba el sistema político brasileño desde los tribunales de Curitiba -estado de Paraná, sur-, el hombre pasó de lo figurado a lo literal.