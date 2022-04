López Obrador celebra el resultado del revocatorio y promete que "amor con amor se paga"

Así, López Obrador destacó que "se queda" y subrayó que "seguirá adelante con la transformación" de México. "Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia", manifestó.

En este sentido, agradeció a la población su participación a pesar de que la consulta se saldó sin el 40 por ciento de participación establecida por ley para que el resultado del plebiscito sea vinculante.

López Obrador defendió que, no obstante, se registraron más votos que los obtenidos por los expresidentes Ricardo Anaya y José Antonio Meade en las elecciones de 2018. "Obtuve más votos ahora para que continúe que en 2006", afirmó antes de señalar que este ejercicio servirá de precedente para "futuros sexenios".

"Amor con amor se paga, nunca voy a traicionar el pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo, y vamos a continuar con la transformación de nuestro país", aseveró.

Sus palabras llegan después de que se haya hecho con más del 90 por ciento de los apoyos en una votación en la que estaban llamados a votar más de 92 millones de personas. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha otorgado al presidente un 91,7 por ciento de los apoyos, mientras que un 6,6 por ciento ha pedido su revocación.

A pesar del buen resultado, la participación en el referéndum no supera el 17 por ciento, una cifra muy inferior al 40 por ciento necesario para que este sea vinculante en México.