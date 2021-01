Los demócratas evalúan completar el proceso a impeachment contra Trump después de la jura de Biden

Washington - El Partido Demócrata sopesa presentar el proyecto de impeachment contra Donald Trump el próximo jueves en la Cámara de Representantes. Sin embargo, evalúan demorar el envío al Senado hasta después de la asunción de Joe Biden, el 20 de enero, para no enturbiar sus primeros días de mandato, de acuerdo con el diario The New York Times. De concretarse esta idea, el juicio político no tendría como objetivo final una destitución, sino la inhabilitación política del magnate.