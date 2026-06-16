Los líderes del G7 volvieron a mostrar su apoyo a Ucrania y a Volodomir Zelenski en el conflicto con Rusia + Agregar ámbito en









Los países más industrializados del mundo ratificaron su respaldo a Kiev y evalúan endurecer las sanciones contra Moscú. El foco está puesto en restringir aún más las exportaciones de petróleo ruso para acelerar una negociación que ponga fin a la guerra.

Volodímir Zelenski participó de la cumbre del G7 como invitado especial, en medio de nuevas conversaciones sobre sanciones económicas a Rusia y una posible reunión bilateral con Donald Trump.

Los líderes del G7 volvieron a mostrar este martes su claro apoyo a Ucrania y a su presidente, Volodomir Zelenski. Los presidentes de los siete países más ricos del mundo, incluido el estadounidense Donald Trump, creen que deben ejercer más presión sobre Rusia, elevando sanciones al petróleo de Moscú, con el fin de que se llegue a un acuerdo de paz, de una vez por todas.

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La reunión sobre el tema tuvo como invitado al mandatario ucraniano, y según fuentes diplomáticas francesas, Alemania, Canadá, EEUU, Italia, Japón y el Reino Unido y la propia París, podría materializar la presión implementando nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo ruso.

Las sanciones y Rusia parecen volver al centro de la escena mundial Con el fin de la guerra en Irán más cerca que nunca, Trump ya piensa en el siguiente paso: reanudar las sanciones contra Moscú. Washington había interrumpido las represalias económicas a Rusia, luego del aún vigente cierre del estrecho de Ormuz, el pasaje marítimo que controla Irán por donde circula el 20% del petróleo mundial y que ha elevado el precio del combustible a nivel mundial.

"Podemos hacerlo pronto, porque el petróleo ahora está fluyendo", aseguraba el republicano a los medios durante su encuentro bilateral con uno de sus socios en el Golfo, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahayan. El mandatario estadounidense explicó que la supresión de las sanciones se realizó "porque, evidentemente, no queríamos perjudicar a EEUU".

En la misma línea del regreso del alineamiento con Kiev, Trump aseguró que Rusia "debería llegar a un acuerdo con Ucrania" y aseguró que hará "todo lo posible para conseguirlo". "La única razón por la que me involucro es que no me gusta ver morir a 25.000 jóvenes cada mes. Admítanlo, esto es ridículo. Así que sí, haré todo lo que esté en mi mano para que esto llegue a su fin", aseguró el presidente estadounidense.

El mandatario dijo que su par pasó de ser un "perdedor" a un "ganador" y que eso cambiaba bastante las cosas. Aunque desde que Trump asumió el cargo, la mayoría de la financiación que está recibiendo Ucrania para hacer frente al Ejército ruso viene de la Unión Europea. Según cita fuentes diplomáticas citadas por El Economista de España, está previsto que el presidente estadounidense y su par ucraniano mantengan una nueva reunión bilateral en el marco de la cumbre del G7, que se desarrolla en la localidad francesa de Évian hasta este miércoles.