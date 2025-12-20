Javier Milei asiste a la cumbre del Mercosur en Brasil pese a las demoras en el acuerdo con la Unión Europea + Seguir en









El mandatario resolvió asistir para participar de un debate en el que planteará la necesidad del libre comercio en la región. La firma se pospuso para enero.

“La idea es que vuelva a plantear las bondades de libre comercio", plantearon desde la Rosada.

El presidente Javier Milei viajará este sábado a Brasil a dar el presente en la Cumbre del Mercosur, pese a las demoras en la firma del acuerdo con la Unión Europea, luego de que se pospusiera para 2026.

La Comisión Europea retomó la hoja de ruta para concretar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En este marco, puso una nueva fecha sobre la mesa: el 12 de enero, con Paraguay como sede prevista para la firma.

La decisión llegó luego del aplazamiento anunciado el día anterior, cuando el Ejecutivo comunitario se vio forzado a postergar la decisión por la presión ejercida por Francia e Italia, que bloquearon el consenso interno necesario.

Javier Milei asistirá a Brasil pese a las demoras del acuerdo UE-Mercosur El mandatario resolvió asistir a Foz de Iguazú, donde lo recibirá su par Luiz Inacío Lula da Silva. Además, también diran presentes los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y el debutante en este tipo de encuentros Rodrigo Paz, de Bolivia.

Así, se espera que el libertario emita un discurso en el que insistirá con la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y elimine la reglamentación que limitan los entendimientos con el resto de los países. El objetivo del libertario es allanar el camino para lograr firmar más acuerdos bilaterales.

captura lula milei mercosur.jpg Milei resolvió asistir a Foz de Iguazú, donde será recibido por Lula da Silva, para plantear la necesidad del libre comercio en la región. También se prevé que durante el encuentro se debata la situación actual entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de plena escalada de tensión en el Caribe por el despliegue militar del gobierno de Donald Trump. La delegación argentina denunciará las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el mandato de Nicolás Maduro y reiterarán el pedido de liberación del gendarme Nahuel Gallo. Acuerdo Unión Europea-Mercosur: tractorazo, incidentes y manifestaciones contra el tratado de libre comercio Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur entraron en una recta final que acrecienta las tensiones políticas y sociales en el corazón de Europa. En la previa de la potencial firma, agricultores y ganaderos europeos protagonizaron una protesta de alto voltaje en Bruselas, coincidente con la cumbre de líderes de la UE. En detalle, se realizó un "tractorazo", se cortaron calles, arrojaron papas y huevos y se disparó pirotecnia, lo que derivó en la intervención policial con gases lacrimógenos y cañones de agua. El eje del reclamo es el rechazo al acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que avanza hacia su posible firma y genera una fuerte resistencia en sectores rurales europeos - sobre todo Francia e Italia - preocupados por el impacto que podría tener sobre su competitividad y sus ingresos. A la vez, en varios gobiernos crece el temor de que el pacto alimente el avance de fuerzas de ultraderecha que capitalizan el descontento del agro.