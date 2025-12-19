Pablo Quirno: "El Mercosur para Europa es importante y para nosotros es importante acceder a su mercado"

El canciller se mostró optimista. Aseguró que Argentina quiere la apertura comercial y que la firma entre ambos bloques regionales, insistió, es beneficioso para los ambas partes.

El canciller Pablo Quirno habló este viernes sobre las posibilidades de que en 2026 se firme el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) . “La verdad que nosotros somos optimistas con que se va a firmar", afirmó. Destacó que hay un mutuo interés para ambos bloques regionales.

"Esta es una oportunidad que Europa no puede perder. El mercado del Mercosur para Europa es importante y para nosotros es importante acceder al mercado de Europa”, aseguró Quirno.

“Al final de cuentas todos queremos tener una apertura comercial y tener mejores productos para todos los consumidores de nuestro país, recibir los mejores productos de ellos y poder exportar nuestros productos", analizó en diálogo con TN.

El canciller analizó la balanza comercial argentina. “Está disfrutando de un período excelente" , celebró. Entre los datos importantes de noviembre, enumeró un 16% de aumento, 25% de aumento en las exportaciones, un saldo comercial de 2.500 millones de dólares por mes.

“Argentina busca aumentar su comercio, aumentar las inversiones, porque eso es lo que nos va a dar crecimiento”, señaló.

La Unión Europea fijó una nueva fecha para sellar el acuerdo con el Mercosur

La Comisión Europea retomó la hoja de ruta para concretar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En este marco, puso una nueva fecha sobre la mesa: el 12 de enero, con Paraguay como sede prevista para la firma.

La decisión llegó luego del aplazamiento anunciado el día anterior, cuando el Ejecutivo comunitario se vio forzado a postergar la decisión por la presión ejercida por Francia e Italia, que bloquearon el consenso interno necesario.

En principio, la intención oficial fue firmar el tratado el sábado pasado en Brasil, pero la falta de apoyo entre los Estados miembros obligó a frenar el avance.