Lula da Silva criticó a Donald Trump por la tensa reunión con Volodímir Zelenski: "escena grotesca"

Mientras se encuentra en Montevideo bajo el marco de la asunción del nuevo presidente uruguayo, Yamandú Orsi , Lula expresó en diálogo con la prensa: "Desde que la diplomacia fue creada no se veía una escena tan grotesca, tan irrespetuosa, como la que ocurrió en el despacho oval".

El presidente ucraniano abandonó el Salón Oval luego de una acalorada discusión en la que el mandatario estadounidense acusó a su par de estar "jugando con la Tercera Guerra Mundial".

Además, lo tildó de "no ser muy agradecido", mientras que el vicepresidente J.D. Vance llamó "irrespetuoso" al mandatario ucraniano. Entonces, Zelenski se retiró molesto del Ala Oeste de la Casa Blanca sin responder a los periodistas y sin firmar el acuerdo que fue a negociar.

Una vez que el mandatario abandonó la casa de gobierno estadounidense, Trump posteó en su red social un mensaje en el que expuso el conflicto con su par ucraniano.

"He determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz", publicó el republicano en Truth Social.