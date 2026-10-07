Marco Rubio aseguró que Irán "ha perdido el control" del estrecho de Ormuz + Agregar ámbito en









La declaración del secretario de Estado se produce mientras el tráfico de petróleo por esta ruta clave para el mercado energético internacional recupera niveles próximos a los anteriores al conflicto.

Marco Rubio aseguró que Irán ya no controla el estrecho de Ormuz. Gentileza: BBC

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que Irán "ha perdido el control" del estrecho de Ormuz y afirmó que el tránsito de petróleo por esa ruta estratégica volvió a niveles cercanos a los que tenía antes del comienzo de la guerra regional. La declaración fue realizada durante una visita a Atenas, en medio de la creciente tensión entre Washington y Teherán por una de las principales vías para el transporte mundial de hidrocarburos.

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"Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, han perdido el control total del estrecho", sostuvo Rubio durante una conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores griego, Yorgos Gerapetritis. El funcionario estadounidense también señaló que las fuerzas iraníes son "mucho menos poderosas en el plano militar".

El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales focos de tensión desde el inicio de las hostilidades, a fines de febrero. Como respuesta a los ataques de Israel y EEUU, Teherán impuso restricciones sobre el paso de embarcaciones por esa zona, una medida que generó preocupación en los mercados internacionales por su importancia para el abastecimiento energético.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la tensión: Rubio dijo que Irán “ha perdido el control”. Al Jazeera Irán condiciona la reapertura de Ormuz y advierte a EEUU El gobierno iraní endureció su postura y dejó en claro que la normalización del tránsito por el estrecho depende del cumplimiento de una serie de condiciones. Entre ellas se encuentran el levantamiento del bloqueo naval y de las sanciones que afectan al sector petrolero del país.

Las autoridades de Teherán también descartaron avanzar por ahora en negociaciones vinculadas con su programa nuclear y señalaron que la prioridad es garantizar sus condiciones de seguridad. La disputa mantiene en alerta a los mercados debido al papel que cumple Ormuz en el traslado de petróleo y gas natural.

Cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo en esa zona puede generar nuevas presiones sobre los precios internacionales de la energía y aumentar los costos de transporte y producción. Por eso, la situación en el estrecho se convirtió en uno de los factores centrales de la crisis que atraviesa la región. Rubio también se refirió al impacto de las sanciones estadounidenses sobre la economía iraní y advirtió que el escenario podría agravarse. "La situación se va a volver catastrófica". En paralelo, Irán mantiene una postura desafiante frente a Washington y advirtió que responderá ante una eventual nueva ofensiva. El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó: "Si vuelven a optar por soluciones militares, estamos más preparados que antes y tomaremos todas las medidas necesarias para defendernos".