Zuckerberg decidió echar a 11 mil empleados y estallan las redes sociales

El propio Zuckerberg fue quien dirigió un mensaje a los empleados, donde explicó que el recorte equivale al 13 por ciento del plantel de la empresa.

"Hoy les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en aproximadamente un 13% y separarme de 11 mil de nuestros talentosos empleados", informó Zuckerberg.

El CEO agregó que Meta implementará cambios a fin de convertirse en "una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales" y anunció el "congelamiento de las contrataciones" hasta el primer trimestre de 2023.

"Quiero asumir la responsabilidad por estas decisiones y por cómo llegamos aquí. Sé que esto es difícil para todos, y lo siento especialmente por los afectados", dijo.

Al concluir su mensaje, el CEO le dedicó unas palabras a "los trabajadores que se van" y les agradeció "todo lo que han puesto en este lugar".

El "mea culpa" de Mark

El CEO de Meta explicó que en el inicio de la pandemia de Covid-19, "el mundo se movió rápidamente en línea y el aumento del comercio electrónico condujo a un crecimiento descomunal de los ingresos" por lo que se "predijo una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia. Yo también lo hice, y tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desafortunadamente, esto no salió como esperaba. No solo el comercio en línea ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señales de anuncios han provocado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad por ello", lamentó.

Las reacciones en las redes sociales

@marcelofaure: 11 mil depidos! la Inteligencia Artificial se autonomiza! Mark Zuckerberg anunció el despido de 11 mil empleados de Meta: "Esto es difícil para todos".

@FelipeOvalle: En vez de cortarle el correo y las laptops como Elon Musk, Mark Zuckerberg anunció el despido de más de 11 mil empleados ofreciéndoles conversar con la compañía, 6 meses de plan de salud, 16 semanas de indemnización y más. Zuckerberg quedó como un SANTO al lado de Musk.

@emilianoflores: Si estás teniendo un mal día, recuerda que hoy Mark Zuckerberg tiene que despedir 11 mil personas.

@hoxxana: ¿A Zuckerberg no lo van a crucificar-lapidar por esto? O a él todo se le perdona?