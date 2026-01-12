Donald Trump se autodenominó "presidente de Venezuela" a través de un posteo en redes + Seguir en









El mandatario difundió una falsa ficha de Wikipedia en Truth Social y luego habló sobre Venezuela, Irán, Groenlandia, Cuba y la OTAN.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en Truth Social una imagen editada en la que se atribuye la presidencia interina de Venezuela. Gentileza ABC News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este domingo por la noche un posteo en la red social Truth Social en el que se adjudicó ser presidente interino de Venezuela desde enero de 2026, al compartir una imagen que simula una ficha de Wikipedia alterada con datos falsos sobre su figura pública.

La publicación, que incluye una supuesta presentación enciclopédica con su nombre, foto y el cargo de presidente venezolano, se viralizó rápidamente en redes sociales. El posteo apareció a poco más de una semana de la captura de Nicolás Maduro y en medio de las presiones de Washington sobre el régimen chavista, que quedó bajo el control de Delcy Rodríguez, y sobre el futuro del petróleo venezolano.

donald trump venezuela La publicación se difundió en un contexto de alta tensión regional, tras la captura de Nicolás Maduro y el reordenamiento del poder en Caracas. Desde el entorno digital, se aclaró que la imagen difundida por Trump no corresponde a una edición real de Wikipedia. El sitio oficial de la enciclopedia virtual no mostró ninguna modificación en el perfil del mandatario estadounidense, lo que confirma que se trató de una captura intervenida o directamente falsa.

Las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela Casi en simultáneo con la publicación, Trump dialogó con la prensa durante el vuelo del Air Force One y tras su aterrizaje, donde fue consultado por distintos temas de política internacional. Al referirse a Venezuela, afirmó que en algún momento viajaría al país sudamericano y sostuvo que, pese a la crisis política, el país “está funcionando muy bien”, asegurando que su gobierno mantiene coordinación con líderes locales.

Además, el mandatario señaló que empresas petroleras se comprometieron a desarrollar el potencial energético venezolano tras una reunión realizada el viernes en la Casa Blanca. Sin embargo, evitó mencionar qué compañías participarían y aclaró que Exxon quedaría excluida de cualquier acuerdo, al considerar “insatisfactoria” su respuesta.

Trump prensa El mandatario estadounidense aseguró que su gobierno trabaja de forma coordinada con líderes locales en Venezuela. Foto: The White House Su pronunciación sobre Irán, amenazas y tensión militar Durante la misma ronda de declaraciones, Trump se refirió a la situación en Irán y describió un escenario de creciente violencia. “Parece que están matando a gente que no debía morir. Son violentos...”, afirmó. También reveló que recibe reportes constantes sobre Medio Oriente y que líderes iraníes se comunicaron con él para negociar, aunque advirtió que Estados Unidos evalúa opciones militares. En ese sentido, sostuvo que si Irán atacara bases militares o intereses comerciales estadounidenses, su gobierno consideraría “objetivos que no creerían y atacar a niveles que nunca antes han sido atacados”. video protestas en iran 2 En la misma jornada, Trump dejó abierta la posibilidad de acciones militares en Medio Oriente y habló sobre el rol de la OTAN. Qué dijo acerca de Groenlandia, Cuba y la OTAN Trump también habló sobre Groenlandia y afirmó que Estados Unidos se quedará con el territorio “de una forma u otra”, al argumentar que, de no hacerlo, Rusia o China avanzarían sobre la isla. En relación con Cuba, evitó dar definiciones concretas ante la posibilidad de un acuerdo bilateral y se limitó a decir: “Lo sabrán muy pronto”. Por último, el presidente expresó dudas sobre el respaldo efectivo de la OTAN en caso de que Washington la necesitara, aunque dijo que le agrada la alianza y destacó el elevado costo económico que implica para Estados Unidos.