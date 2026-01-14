Escándalo en Hollywood: detuvieron a Kiefer Sutherland tras una violenta agresión en la vía pública

El actor canadiense-británico fue arrestado durante la madrugada del lunes luego de un altercado con otro conductor. La policía confirmó golpes y amenazas, y la Justicia fijó una audiencia para febrero.

Kiefer Sutherland, actor de 58 años y protagonista de la serie “24”, fue detenido en Los Ángeles y liberado horas después tras pagar una fianza de 50 mil dólares.

El actor Kiefer Sutherland fue detenido en la madrugada del lunes, poco después de la medianoche, luego de que agentes policiales respondieran a una llamada de emergencia por una agresión ocurrida sobre uno de los principales bulevares de Los Ángeles.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el canadiense-británico “ había agredido físicamente al conductor y proferido amenazas criminales ”, según detalla el informe policial. El episodio se produjo en plena vía pública y motivó la inmediata aprehensión del actor.

Sutherland fue liberado pocas horas después tras abonar una fianza de u$s50 mil y deberá comparecer ante un tribunal el próximo 2 de febrero, de acuerdo con fuentes judiciales. Por el momento, no trascendieron cargos adicionales ni agravantes.

El actor, de 58 años, alcanzó fama internacional por su papel de Jack Bauer en la serie “24”, una de las producciones más emblemáticas de la televisión estadounidense durante la década del 2000. En los últimos años, mantuvo un perfil más bajo, alternando trabajos en cine, televisión y música.

El episodio vuelve a poner el foco sobre antecedentes personales de Sutherland, quien en el pasado enfrentó problemas legales vinculados al consumo de alcohol, incluyendo detenciones por conducir bajo los efectos de sustancias. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no confirmaron si el incidente ocurrido en Los Ángeles estuvo relacionado con ese tipo de conductas.

La policía informó que la investigación continúa abierta y que el caso seguirá su curso judicial en las próximas semanas.

La extensa trayectoria de Kiefer Sutherland

Sutherland, hijo de Shirley Douglas y el fallecido actor Donald Sutherland, irrumpió en Hollywood protagonizando el drama sobre la mayoría de edad de Rob Reiner de 1986 Cuenta conmigo, y la película de terror adolescente subversiva de Joel Schumacher de 1987 Los muchachos perdidos. Algunos de sus otros trabajos tempranos incluyen Luna loca, Luces de una gran ciudad, Flashback, Línea mortal, Twin Peaks: Fuego camina conmigo y Cuestión de honor.

Sutherland es probablemente más conocido por interpretar al agente antiterrorista Jack Bauer durante ocho temporadas de la serie de suspense de Fox 24. Ganó 20 premios Emmy durante su emisión, incluyendo dos premios de actuación para Sutherland. En 2012, la serie se reinició en una miniserie de 12 episodios, 24: Vive otro día.