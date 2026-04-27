Países Bajos celebró el Día del Rey con Guillermo en su cumpleaños y una postal familiar junto a Máxima Zorreguieta y sus hijas

El tradicional Día del Rey volverá a reunir a la Familia Real en una jornada festiva de gran escala en Dokkum, provincia de Frisia, al norte del país.

El monarca celebra su cumpleaños junto a su mujer y sus hijas en el conocido como el Día del Rey.

Los Países Bajos se viste de gala para celebrar el 59.º cumpleaños del rey Guillermo Alejandro . En este Día del Rey , el monarca se mostró rodeado de la reina Máxima y sus tres hijas , Amalia, Alexia y Ariane, proyectando una sólida imagen de cohesión y afecto familiar en medio del ambiente festivo.

Como es tradición, el soberano elige una localidad distinta cada año para sus festejos; en esta ocasión, la histórica Dokkum será el escenario principal. El evento, más que un acto oficial, es un encuentro cercano donde los reyes participan en la alegría popular , reforzando su vínculo con el pueblo.

Desde el año 2014, los Países Bajos celebran su fiesta nacional cada 27 de abril . Anteriormente, la festividad se celebraba el 30 de abril en homenaje a la reina Beatriz , coincidiendo con el día en que cedió el trono a su hijo

El rey Guillermo festejó su 59.º cumpleaños

La jornada arrancó con un fuerte simbolismo en la Capilla de Bonifacio, situada cerca del lugar del martirio del santo. Bajo la custodia de majestuosos caballos frisones, los reyes y sus hijas avanzaron hacia el corazón de Dokkum, siendo recibidos por la cantante Elske DeWall, quien interpretó el himno frisón para dar la bienvenida oficial a la comitiva real.

Los Reyes y sus hijas posaron juntos antes del desfile en una imagen distribuida por palacio. Máxima eligió el mostaza y la rafia, mientras que el rojo ha sido el color común para Amalia y Alexia. Cerrando el grupo, la princesa Ariane destacó con un estilismo minimalista en blanco.

El desfile real avanzó hacia el centro histórico ambientado por notas de swing. En este escenario, la Familia Real tuvo la oportunidad de conocer de cerca disciplinas autóctonas y nacionales, desde la vela hasta el emblemático fierljeppen. Más allá de lo lúdico, el evento sirvió para mostrar la cohesión social de los Países Bajos, donde personas de todas las edades demostraron que el deporte y el baile son herramientas clave para fortalecer la unión comunitaria