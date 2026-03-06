Qué se sabe sobre los kurdos y su posible participación en la guerra en Medio Oriente

Funcionarios oficiales indicaron que grupos de kurdos se preparan para una posible intervención. Estos grupos viven como minorías en Irán, junto a otros países vecinos, y acumulan un historial de resistencia contra su régimen.

Miles de kurdos en el norte de Irak se están preparando para una posible operación militar transfronteriza en Irán , con respaldo de EEUU. La medida se conoció tras voces oficiales kurdas, como parte de un nuevo capítulo en el enfrentamiento bélico en Medio Oriente tras el asesinato del ayatolá iraní, Alí jamenei .

La información fue dada por tres funcionarios kurdos anónimos a la agencia AP, tras detallar que el presidente Donald Trump y los líderes de los dos principales partidos kurdos de Irak discutieron la situación el domingo.

La incorporación de kurdos armados ahora, mientras Israel y EEUU siguen atacando a Irán, supondría un importante desafío para las defensas iraníes pero también podría arrastrar aún más a Irak —donde algunos de los grupos kurdos iraníes tienen bases— a un conflicto que continúa por expandir sus fronteras.

Los kurdos son uno de los grupos étnicos apátridas más grandes del mundo , con aproximadamente 30 millones de personas que viven como minorías en Turquía, Irak, Irán y Siria. Hablan su propio idioma, con varios dialectos, y la mayoría son musulmanes suníes.

Aunque nunca tuvo su propio Estado, gobiernan una zona semiautónoma en el norte de Irak y durante años ejercieron control de facto en gran parte del noreste de Siria. Muchos libraron campañas insurgentes con el objetivo de establecer su propia nación, Kurdistán .

Los nueve millones de kurdos de Irán viven principalmente en una zona a lo largo de la frontera occidental del país con Irak y Turquía. Tienen una larga historia de agravios y rebeliones tanto contra la actual República Islámica como contra la monarquía que la precedió.

Antes de la guerra, Amnistía Internacional afirmó que los kurdos enfrentan “discriminación sistémica” en Irán y que en el pasado “las fuerzas de seguridad mataron o hirieron a muchos mensajeros kurdos desarmados que cruzaban la frontera (kulbars) con impunidad”.

A lo largo de los años, varios grupos opositores kurdos tomaron las armas contra las autoridades iraníes. Algunos incluso establecieron bases en Irak, lo que fue un motivo de confrontación entre Teherán y el gobierno central iraquí en Bagdad hasta 2023, cuando alcanzaron un acuerdo para desarmar a los grupos kurdos iraníes.

En la antesala de la guerra actual, cinco grupos kurdos iraníes formaron una coalición dedicada a derrocar a la República Islámica y a establecer el derecho del pueblo kurdo a la autodeterminación. Este jueves se les unió un sexto grupo.

“Por primera vez, todos los principales partidos kurdos se han unido como uno solo en una nueva coalición —un paso histórico hacia la construcción de un nuevo futuro para los kurdos y un Irán democrático”, sostuvo el secretario general del Partido Komala del Kurdistán iraní Abdullah Mohtadi.

Inteligencia Irán A lo largo de los años, varios grupos opositores kurdos tomaron las armas contra las autoridades iraníes.

La historia de los kurdos con EEUU y la postura de Turquía

Los kurdos tienen un historial difícil con EEUU, con disputas regionales de por medio. En 1975, el presidente Gerald Ford no logró protegerlos de una derrota a manos de las fuerzas iraquíes mientras en 1988, Ronald Reagan tampoco impidió que las fuerzas iraquíes usaran armas químicas contra los kurdos.

Finalmente, en 1990, George Bush los animó a levantarse contra Saddam Hussein después de que este invadiera Kuwait, pero se hizo a un lado mientras las fuerzas iraquíes aplastaban la rebelión con brutalidad. Y en enero, Trump permitió que fuerzas sirias se apoderaran del territorio ganado por los kurdos durante la guerra civil en Siria y en sangrientas batallas contra el grupo extremista Estado Islámico.

En tanto Turquía, un miembro clave de la OTAN y posible receptor de refugiados de guerra, es poco probable que acepte envíos de armas occidentales a guerrilleros kurdos, incluso si sus objetivos se encuentran en Irán.

Turquía libra desde 1984 una brutal campaña militar contra una insurgencia kurda armada que se cobró decenas de miles de vidas y se extendió a Irak y Siria. Este jueves, manifestó su oposición a la posible participación de grupos disidentes kurdos iraníes en el conflicto en Irán, advirtiendo de una mayor inestabilidad en la región.

¿Cuál es la situación en Irak?

La violencia ya ha estallado en los territorios kurdos que se extienden a ambos lados de la frontera entre Irán e Irak. Mientras Israel y EEUU atacaban objetivos en todo Irán, las fuerzas iraníes y sus aliados en Irak lanzaron misiles y drones contra bases militares que albergan a estadounidenses y su consulado en Irbil, así como contra las bases de los grupos kurdos iraníes.

El funcionario del Partido por la Libertad del Kurdistán Khalil Nadiri, con base en la región semiautónoma kurda del norte de Irak, sostuvo el miércoles que algunas de sus fuerzas se habían desplazado a zonas cercanas a la frontera iraní en la provincia de Sulaymaniyah y estaban en alerta.

En enero, el grupo anunció que había llevado a cabo incursiones en territorio iraní durante la represión masiva de las protestas. La prensa estatal los calificó de “terroristas”, sin ofrecer ninguna prueba que respaldara la afirmación, un delito que la República Islámica castiga con la muerte.

Por su parte, funcionarios del gobierno regional kurdo de Irak y de partidos políticos kurdos iraquíes indicaron que no quieren que se lancen ataques a Irán desde su territorio por temor a represalias. El vocero del gobierno regional del Kurdistán Peshawa Hawramani señaló que “las acusaciones de que formamos parte de un plan para armar y enviar a partidos de oposición kurdos al territorio iraní carecen por completo de fundamento” y que los partidos kurdos iraquíes no quieren “ampliar la guerra y las tensiones en la región”.