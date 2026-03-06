Guerra en Medio Oriente: Irán anuncia una ofensiva contra Tel Aviv y otros objetivos de la región

La guerra en Medio Oriente se profundiza más en el sexto día desde su inicio. Por su parte, las fuerzas israelíes llevaron adelante un bombardeo en Beirut, la capital de Líbano.

Archivo. Irán respondió a los ataques sobre su capital e intensifica el conflicto.

Un portavoz militar del cuartel general de Jatam al Anbiya advirtió que las operaciones militares de Irán contra sus adversario s se intensificarán en los próximos días y podrían extenderse a más territorios. Las declaraciones fueron recogidas por medios oficiales y difundidas por la televisión estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

El anuncio se produce en un contexto de represalias tras el ataque militar registrado días atrás contra Teherán y otras regiones del país, ofensiva que Irán atribuye a Estados Unidos y Israel y que denuncia que ya causo 1.200 muertos, entre ellos el ayatolá Alí Jamenei. Según la cadena estatal, la capital iraní lanzó una ofensiva con drones contra Tel Aviv, un paso que marca una nueva escalada en el enfrentamiento.

De acuerdo con la información difundida por IRIB, e l Ejército iraní justificó el despliegue de aeronaves no tripuladas sobre la capital económica israelí como respuesta a lo que definió como ataques “ilegales e injustificados” por parte de Washington y Tel Aviv. En el mensaje transmitido por la televisión estatal, las autoridades insistieron en que la operación busca defender la soberanía del país frente a lo que consideran agresiones externas.

La ofensiva con drones se enmarca en un escenario de creciente tensión militar en Medio Oriente. Según los reportes de IRIB, en los días previos se registraron ataques de gran escala por parte de Israel y Estados Unidos contra diversas posiciones dentro del territorio iraní.

En respuesta, Irán habría lanzado misiles y drones no solo contra objetivos en Israel, sino también contra instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo . Además, los reportes señalan ataques dirigidos hacia posiciones vinculadas a operaciones militares en Turquía, Azerbaiyán y Chipre.

Archivo. Israel atacó Beirut durante la noche del jueves y la mañana del viernes.

Voceros del Ejército de la República Islámica anticiparon que las operaciones no se limitarán a acciones aisladas. Ibrahim Zolfaqari adelantó, según los medios oficiales, que la magnitud y la frecuencia de los ataques podrían incrementarse a medida que avance el conflicto.

La respuesta de Irán, a seis días del ataque inicial de EEUU e Israel

El actual episodio de confrontación se remonta al ataque realizado el sábado pasado por fuerzas estadounidenses e israelíes contra distintos objetivos en Irán, una operación que desencadenó la actual cadena de represalias.

Desde entonces, la dinámica de acción y reacción militar ha elevado la tensión en toda la región. Según IRIB, el conflicto ya impacta no solo en las capitales involucradas sino también en países vecinos, reflejando el riesgo de una expansión del enfrentamiento en Medio Oriente.

Las autoridades iraníes reiteraron a través de sus canales oficiales que consideran legítima su respuesta militar. En ese sentido, sostienen que las operaciones buscan responder a lo que califican como actos hostiles contra el territorio y la población iraní.

Drones y nueva fase del conflicto

El ataque con drones sobre Tel Aviv representa, según los reportes difundidos por la cadena estatal, un cambio relevante en la dinámica operativa del conflicto. El uso de aeronaves no tripuladas permite golpear objetivos estratégicos sin desplegar fuerzas terrestres y con menor exposición directa.

Los medios iraníes señalan que los dispositivos utilizados forman parte de un arsenal tecnológico avanzado desarrollado para operar en escenarios de alta tensión militar.

Hasta el último reporte de IRIB, los gobiernos involucrados no habían emitido señales claras de una posible desescalada. En paralelo, los mandos militares iraníes reiteraron que mantendrán abiertas sus capacidades de respuesta ante eventuales nuevas ofensivas.

El lanzamiento de misiles y drones hacia puntos vinculados a operaciones militares en Turquía, Azerbaiyán y Chipre evidencia el alcance regional que podría adoptar la crisis. Según fuentes iraníes citadas por IRIB, estos movimientos buscan limitar la capacidad de proyección de fuerzas estadounidenses e israelíes en áreas estratégicas cercanas.

Mientras continúa el intercambio de acciones militares, el nivel de alerta en Medio Oriente permanece elevado. De acuerdo con los reportes del medio estatal iraní, el conflicto podría extenderse más allá de los próximos días si persiste la actual dinámica de enfrentamientos.