Otra devastadora inundación en Nepal: el río arrasó 40 casas y dejó al menos cinco desaparecidos

La crecida repentina del Budhi Gandaki arrasó estructuras y activó un operativo de emergencia. El país todavía intenta recuperarse del desastre de agosto.

Las inundaciones en Nepal provocaron la destrucción de viviendas y obligaron a evacuar comunidades cercanas al río Budhi Gandaki.

Una nueva inundación golpeó este domingo a Nepal, donde el desborde del río Budhi Gandaki provocó la destrucción de al menos 40 viviendas y otras estructuras en la región centro-norte del país. Al menos cinco personas permanecen desaparecidas , mientras las autoridades activaron un operativo de evacuación y advirtieron a los habitantes de las localidades cercanas que se trasladaran a zonas seguras ante el avance del agua.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres coordinó el traslado de residentes y mantuvo las advertencias durante la jornada. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales, mientras los organismos de emergencia trabajan para determinar qué provocó la crecida repentina y establecer el alcance de los daños.

El episodio se registró en las inmediaciones del río Budhi Gandaki, un curso de agua que atraviesa una región montañosa del centro-norte de Nepal y desemboca en el río Trishuli, cerca de Katmandú, la capital del país.

La fuerza de la corriente provocó importantes destrozos en las zonas ribereñas. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agua arrastró viviendas, cobertizos y otras construcciones, mientras avanzaba entre las montañas.

El desborde del río Budhi Gandaki afectó a localidades montañosas del centro-norte de Nepal, cerca de Katmandú.

Ante el peligro, las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas y recomendaron a los habitantes de las comunidades cercanas abandonar sus hogares. Una de las localidades alcanzadas por las advertencias fue Arughat , ubicada sobre una carretera que conecta Katmandú con otras regiones del territorio nepalí.

Cerca de 33.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones anteriores, que también dañaron o destruyeron unas 7.500 viviendas. X: @InfosFrancaises

Mientras continúan las tareas de evaluación, la agencia nacional de gestión de desastres investiga las causas del aumento repentino del caudal, que sorprendió a los residentes de las comunidades situadas a lo largo del río.

Nepal todavía intenta recuperarse de las inundaciones que dejaron más de 1.400 muertos

La nueva emergencia ocurre mientras el país asiático continúa enfrentando las consecuencias de las devastadoras inundaciones registradas en agosto, que afectaron principalmente a la región montañosa ubicada en la frontera entre Nepal y China.

Aquel desastre dejó más de 1.400 personas fallecidas y miles de desaparecidos, además de graves daños en viviendas, rutas, puentes y otras infraestructuras fundamentales para las comunidades de las zonas afectadas.

La oficina del primer ministro, Balendra Shah, anunció el lunes el cierre de las operaciones de búsqueda y rescate de nuevas víctimas. Desde entonces, las autoridades concentraron sus esfuerzos en las tareas de recuperación y reconstrucción.

X

Entre las principales prioridades se encuentra la rehabilitación de rutas y puentes destruidos, especialmente en regiones montañosas de difícil acceso, donde los daños en la infraestructura complicaron la distribución de asistencia humanitaria.

Según las estimaciones oficiales, casi 33.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones de agosto, mientras que aproximadamente 7.500 viviendas sufrieron daños o quedaron completamente destruidas.

El gobierno calcula que la reconstrucción demandará unos u$s4.770 millones, una inversión destinada a recuperar la infraestructura y restablecer las condiciones de vida en las comunidades perjudicadas.

En este contexto, el nuevo desborde del Budhi Gandaki vuelve a poner en alerta a las autoridades, que deberán atender otra emergencia mientras continúan los trabajos para superar las consecuencias del desastre anterior.