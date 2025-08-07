Pakistan: hallaron en un glaciar el cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años

El hombre desapareció en 1997, con 31 años. Se encontraba junto a su hermano recorriendo una montaña cuando entró en una cueva y nunca más salió.

El deshielo de un glaciar en Pakistán permitió el hallazgo del cuerpo de un hombre desaparecido hace 28 años , en 1997 en Kohistán, uno de los ramales de las montañas del Himalaya cerca de la frontera con Afganistán . La familia del hombre afirmó estar aliviada.

"Nuestra familia hizo todo lo posible para encontrarlo a lo largo de los años", contó Malik Ubaid , su sobrino, a la agencia AFP a la par de afirmar que todos están aliviados.

El hombre encontrado, cuyo apellido es Nasiruddin, en aquel entonces tenía 31 años y atravesaba una montaña con su hermano Kathiruddin cuando cayó en una grieta.

Kathiruddin afirmó a la BBC que habían llegado al valle aquella mañana y cerca del mediodía su hermano entró en una cueva. Cuando vio que no regresaba, buscó dentro de la cueva sin éxito, y entonces pidió ayuda en los alrededores para ampliar la búsqueda . Pero nunca encontraron a Naseeruddin.

Así, uno solo logró regresar a su aldea. "Nuestros tíos y primos fueron varias veces al glaciar para intentar recuperar su cadáver, pero tuvieron que abandonar debido a la falta de equipo necesario en ese momento", agregó.

Himalaya.jpg El deshielo permitió encontrar el cuerpo de un hombre desaparecido en Kohistán, uno de los ramales de las montañas del Himalaya. Gentileza: Lugares de Nieve

El hombre, que estaba casado y tenía dos hijos en el momento de su desaparición, finalmente salió a la luz de forma natural en el glaciar Lady Meadows, donde se aceleró el deshielo debido al cambio climático. La policía informó que los dos hombres abandonaron su casa tras una disputa familiar, según BBC.

Sus restos fueron descubiertos el 31 de julio por unos pastores y el miércoles fue enterrado por sus familiares. El cuerpo, conservado por el hielo, fue hallado intacto y acompañado de su cédula de identidad.

Momificación por congelamiento

Según explicó el profesor Muhammad Bilal, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Comsats de Islamabad, cuando un cuerpo humano cae en un glaciar, el frío extremo lo congela rápidamente. La falta de oxígeno combinada con la humedad puede hacer que se momifique rápidamente.

Pakistán tiene más de 13.000 glaciares, una cifra que supera cualquier otro país fuera de las regiones polares. Pero el aumento de las temperaturas en el mundo, relacionado con el cambio climático, está provocando un rápido deshielo de los glaciares.