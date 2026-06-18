Pánico en Nueva York: reportan un tiroteo tras los festejos del campeonato de NBA de los Knicks

El episodio ocurrió en una de las zonas más concurridas de Manhattan, pocos minutos después de que concluyera el desfile por la consagración del equipo en la liga estadounidense de básquet. Las autoridades desplegaron un operativo de emergencia en el lugar.

Miles de personas se encontraban en el centro de Nueva York celebrando la victoria de los Knicks cuando comenzaron a llegar los primeros reportes sobre disparos en las inmediaciones de Times Square.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la tarde de este jueves en Times Square , la plaza principal de Nueva York. Según informaron las autoridades locales, se registró un tiroteo , lo que provocó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

De acuerdo con medios locales, el episodio ocurrió apenas unos minutos después de que finalizara el desfile organizado para celebrar la consagración de los New York Knicks , que había congregado a miles de personas en las calles de Manhattan. Mientras los asistentes comenzaban a desconcentrarse, comenzaron a reportarse disparos en la zona, generando escenas de nerviosismo y corridas entre quienes participaban de los festejos.

El mismo medio señaló que el episodio alteró por completo la tranquilidad de turistas, residentes y visitantes que se encontraban en la zona al momento de los disparos. En cuestión de segundos, cientos de personas comenzaron a correr en distintas direcciones buscando refugio mientras la Policía desplegaba un amplio operativo de seguridad.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de confusión y pánico en pleno corazón de Manhattan. En varias grabaciones se observa a personas resguardándose detrás de vehículos, comercios y vallados instalados por el desfile, mientras otros intentaban alejarse rápidamente del lugar.

Según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), al menos una persona resultó herida en medio de las aglomeraciones que se produjeron tras los primeros reportes de disparos. Por el momento, las autoridades no precisaron si la lesión fue consecuencia directa del tiroteo o de las corridas posteriores.

Además, los agentes confirmaron la detención de un sospechoso en las inmediaciones de Times Square. El hombre fue interceptado pocas cuadras después del incidente y trasladado para ser interrogado, mientras los investigadores intentan determinar si actuó solo o si hubo más personas involucradas.

Hasta el momento, la Policía mantiene acordonada parte de la zona mientras continúan las pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad. Las autoridades pidieron a quienes estuvieron presentes durante el episodio que aporten imágenes o testimonios que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El incidente ocurrió en una jornada que debía estar marcada por los festejos deportivos y volvió a poner el foco sobre los desafíos de seguridad en uno de los lugares más concurridos y emblemáticos de EEUU, a pocos kilómetros de donde se disputará la final de la Copa Mundial.