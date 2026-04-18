Pese al bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, Donald Trump advirtió que Irán "no puede chantajear" a EEUU

El mandatario del republicano minimizó la reacción de Teherán sobre el estrecho de Ormuz. Además, dio detalles de las negociaciones en el tenso alto al fuego vigente en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump buscó bajarle el tono al conflicto en el estrecho de Ormuz, tras la decisión de Irán de restablecer el bloqueo sobre el pasaje marítimo y aseguró que las conversaciones con Teherán siguen vigentes: “Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”

A pesar de que la tensión en el pasaje marítimo se elevó este sábado - incluido dos ataques de Irán contra barcos petroleros - Trump remarcó que las negociaciones a "van bien” y podría haber definiciones “para el final del día”.

Las declaraciones llegan en un escenario de máxima fricción en el Golfo. Mientras Washington mantiene su estrategia de presión sobre los puertos iraníes, Teherán volvió a restringir el paso por Ormuz. Desde el mando militar iraní confirmaron el endurecimiento del control sobre el corredor energético: “El control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”.

En ese sentido, también advirtieron que las limitaciones se sostendrán mientras continúe el bloqueo estadounidense.

La tensión se da en medio de una tregua promovida por Estados Unidos cuyo plazo vence el 22 de abril. Entre las condiciones figuraba la apertura del estrecho, un punto en el que Irán había avanzado inicialmente. Sin embargo, la decisión de la Casa Blanca de sostener las restricciones sobre buques iraníes —incluido el frente vinculado al programa nuclear— terminó por desatar la marcha atrás del régimen.

En paralelo, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, cuestionó la postura estadounidense: “Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”. También deslizó críticas hacia Trump al señalar que el presidente “tuitea y habla mucho”.

Cómo siguen las negociaciones en Medio Oriente

El cruce de mensajes reabre dudas sobre el rumbo de las negociaciones entre Washington y Teherán. Según informó el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el jefe del ejército de Pakistán actuó como intermediario y trasladó propuestas estadounidenses durante una reciente visita a Teherán, que aún están bajo análisis.

El organismo no difundió el contenido de esas iniciativas, aunque dejó en claro que cualquier avance requerirá que Estados Unidos abandone sus “exigencias excesivas” y adecue su postura a la situación actual.

Además, Irán ratificó que mantendrá el control total sobre el tránsito en Ormuz hasta que finalice el conflicto y se alcance una “paz duradera”. En ese esquema, prevé monitorear el paso de buques, emitir autorizaciones y aplicar peajes.

En línea con esa postura, las autoridades iraníes volvieron a cuestionar el bloqueo naval estadounidense, al que consideran una violación del alto el fuego, y reiteraron que no reabrirán completamente el estrecho mientras esas restricciones sigan vigentes.