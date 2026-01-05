El hijo de Nicolás Maduro se quebró al hablar de su padre y ratificó su "apoyo incondicional" a Delcy Rodríguez + Seguir en









El diputado venezolano de 35 años aseguró que "la patria está en buenas manos" y que trabajarán para lograr el regreso de su padre.

El hijo de Nicolás Maduro se quebró en llanto al hablar de su padre en la Asamblea Nacional.

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, tomó la palabra durante la Asamblea Nacional de Venezuela para defender a su padre tras la captura de Estados Unidos y rompió en llanto mientras hablaba. A su vez, ratificó su "apoyo incondicional" a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, designada como presidenta este lunes ante la detención del líder chavista.

El dirigente oficialista se dirigió directamente a su madre, entre lágrimas, expresó: “Papá, hiciste de todos en nuestra familia gente fuerte. Acá estamos, cumpliendo hasta que regresas. La patria está en buenas manos, papá. Pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela y vas a poder ver a los muchachos”.

Con un tono esperanzador, el diputado de 35 años agregó: "Que viva Venezuela, que viva la patria y acá estamos firmes para lo que tengas que hacer. Los amamos mucho”.

Respecto a la situación política del país ante la ausencia del líder chavista, "Nicolasito" ratificó su apoyo a Rodríguez, quien se mostró dispuesta a "trabajar en conjunto" con Estados Unidos y no condenó la captura de Maduro. A pesar de la postura ambigua de la mandataria, el diputado sostuvo: "A ti, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, con mi familia. Cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”.

Nicolás maduro hijo En ese sentido, remarcó la importancia de mantener la unidad dentro del oficialismo para poder "lograr los objetivos de la paz en Venezuela, sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia Flores", esposa de Maduro que también permanece detenida en Estados Unidos.

Con 35 años, Maduro Guerra es actualmente diputado y figura entre las personas señaladas por autoridades estadounidenses en causas vinculadas al narcotráfico, aunque no enfrenta procesos públicos en este momento. "Nicolasito" llamó a mantener la movilización en Venezuela y apuntó contra "traidores" dentro del chavismo Horas antes, a través de un video difundido en redes sociales, el dirigente venezolano llamó a sostener la movilización en las calles y buscó marcar una posición propia dentro del chavismo al hablar de "traidores". “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó el diputado en el mensaje. En esa línea, Maduro Guerra prometió presencia política activa y contacto directo con la militancia. “Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad”, sostuvo, al tiempo que rechazó cualquier gesto de repliegue. “Quieren que aparezcamos débiles, pero no vamos a mostrar debilidad”, agregó.