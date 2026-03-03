Hackeos, bloqueos de comunicación y meses de planificación: así fue el operativo para matar a Alí Jamenei + Seguir en









El asesinato del ayatolá desató una escalada de tensión en Medio Oriente, tras la intervención de EEUU e Israel. Ahora, se conocieron detalles de la operación organizada para eliminarlo, que incluyó vigilancia por cámaras de seguridad y bloques de celulares.

Jamenei tenía 86 años y la decisión de eliminarlo se tomo antes de que pudiera ser trasladado a un sitio de mayor seguridad.

El asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tras un ataque en conjunto de EEUU e Israel, desató una oleada de tensión en Medio Oriente que se extendió hacia los países aliados de la gestión de Donald Trump, con bombardeos iraníes en bases militares. Ahora se conocieron presuntos cómo fueron las últimas horas de vida del ayatolá, previo a las ofensivas sobre Teherán y otras ciudades iraníes.

Espías israelíes habrían hackeado cámaras de tráfico en la capital iraní para rastrear los movimientos en torno al complejo residencial del líder religioso, según el medio Sky News. Las imágenes habrían sido una de las múltiples fuentes de inteligencia utilizadas para confirmar su presencia en el lugar.

Cómo fueron las últimas horas de Alí Jamenei Dos fuentes citadas por la cadena británica señalaron que, además de la vigilancia electrónica, existía una fuente humana que transmitía información a los estadounidenses.

De acuerdo con el reporte, Israel logró bloquear "una docena aproximadamente" de repetidores de telefonía móvil en las inmediaciones para impedir que los guardaespaldas de Jamenei recibieran posibles advertencias antes del ataque.

ayatollah Ali Jamenei.jpg Israel habría logrado bloquear "una docena aproximadamente" de repetidores de telefonía móvil para impedir la recepción de advertencias a la seguridad de Jamenei. Las fuentes indicaron que la decisión de eliminar al líder supremo fue adoptada al inicio de las hostilidades, antes de que pudiera trasladarse a un búnker reforzado. El operativo, según el Financial Times, habría sido planificado durante meses, aunque fue ajustado en los días previos cuando la inteligencia estadounidense e israelí detectó que Jamenei y altos funcionarios se reunirían en su complejo el sábado por la mañana.

Medios estadounidenses habían informado previamente que Washington y Tel Aviv evaluaban un ataque selectivo contra la cúpula iraní. El objetivo, según analistas militares, era ejecutar una operación "decapitante" destinada a desarticular el mando político-militar de la República Islámica en las primeras fases del conflicto. Si se confirma el uso combinado de inteligencia electrónica —incluido el presunto hackeo de infraestructura urbana— y fuentes humanas, esto indicaría un nivel de penetración operativa significativo dentro del aparato iraní. Hasta el momento no hubo confirmación independiente por parte de autoridades iraníes sobre los detalles técnicos del operativo. ataque eeuu irán Los primeros ataques del sábado apuntaron contra diversas ciudades de Irán, inclusive la capital, Teherán, donde Jamenei tenía su oficina. Sputnik Mundo ¿Qué pasa en la guerra de EEUU, Israel e Irán?: lo que se sabe tras cuatro días de conflicto En las últimas horas, tres aeronaves militares de EEUU se estrellaron en Kuwait, Golfo Pérsico, “debido a un aparente incidente de fuego amigo”, según las Fuerzas Armadas estadounidenses. El conflicto se extendió a otro frente cuando Israel lanzó una ola de ataques contra Líbano en respuesta a una provocación del grupo Hezbolá, matando a más de 50 personas, según autoridades libanesas. Ahora bien, mientras la guerra se expande se abren nuevos frentes: Hezbolá lanzó el lunes seis proyectiles contra una base militar en el norte de Israel “en venganza" por la muerte del ayatolá Alí Jameneí, asesinado el sábado en el primer ataque en conjunto de EEUU e Israel. Esto derivó en una furiosa oleada de ataques israelíes sobre Beirut y el sur de Líbano.