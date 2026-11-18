La desarrolladora de Claude reveló que Amazon tendrá el 14,7% de sus acciones y Google alcanzará el 13,7%. La operación también contempla inversiones por u$s 26.000 millones de gigantes tecnológicos.

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic , desarrolladora del asistente Claude , reveló nuevos detalles sobre su estructura accionaria después de su salida a bolsa , una operación que permitirá a Amazon y Google concentrar conjuntamente el 28,4% de la compañía . Los dos gigantes tecnológicos consolidarán así su participación en una de las principales competidoras de OpenAI , en medio de una creciente disputa por el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial.

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Según la documentación difundida este martes, Amazon contará con el 14,7% de Anthropic , mientras que Google tendrá el 13,7% . Ambas participaciones estarán representadas principalmente por acciones especiales sin derecho a voto, una estructura que les permitirá mantener una presencia financiera significativa sin ejercer los mismos derechos políticos que los accionistas ordinarios.

La operación también contempla una colocación privada de acciones por u$s 26.000 millones , en la que participarán algunas de las principales empresas de la industria tecnológica, entre ellas Microsoft, Nvidia, AMD y Broadcom .

El proceso representa una oportunidad para que los inversores que respaldaron a Anthropic durante sus primeros años obtengan importantes beneficios, especialmente Amazon, que comenzó a financiar a la compañía en 2023 y mantiene acuerdos comerciales multimillonarios a través de Amazon Web Services (AWS) .

Uno de los principales datos revelados por Anthropic está relacionado con la participación que conservará Amazon después de la oferta pública inicial de acciones. La compañía fundada por Jeff Bezos tendrá una participación del 14,7% , aunque la documentación mostró que podría haber alcanzado un porcentaje considerablemente superior.

Anthropic prepara su salida de la bolsa. Archivo

Durante 2023 y 2024, Amazon realizó inversiones por miles de millones de dólares en Anthropic, cuando la empresa todavía se encontraba en una etapa de expansión y competía por ganar terreno frente a OpenAI.

Como parte de esos acuerdos, recibió instrumentos de deuda convertibles en acciones, que le otorgaron la posibilidad de transformar sus inversiones iniciales en participaciones accionarias bajo condiciones previamente establecidas.

Los documentos detallaron que esos instrumentos contemplaban precios de conversión de aproximadamente u$s2,09 y u$s5,05 por acción, dependiendo del año en que se concretó cada inversión.

En el marco de la salida a bolsa, Amazon decidió convertir una parte de esos títulos en una clase especial de acciones, lo que le permitirá quedarse con cerca del 15% del capital de Anthropic.

Sin embargo, el gigante del comercio electrónico optó por conservar miles de millones de dólares en instrumentos convertibles, en lugar de transformarlos inmediatamente en acciones.

Si decidiera ejecutar la totalidad de esas conversiones, su participación podría elevarse hasta el 23,8% de Anthropic, según los cálculos incluidos en la documentación. Esta posibilidad convierte a Amazon en uno de los principales beneficiarios potenciales del crecimiento de la desarrolladora de inteligencia artificial.

Cómo funcionarán las acciones de Amazon y Google en Anthropic

Las participaciones de Amazon y Google estarán estructuradas mediante acciones especiales sin derecho a voto, una característica relevante para comprender el alcance de sus inversiones.

En el caso de Amazon, los títulos obtenidos mediante la conversión de deuda le permitirán mantener derechos económicos sobre la compañía, aunque sin contar inicialmente con capacidad de voto en las decisiones corporativas.

Según la documentación presentada, estas acciones podrán recibir dividendos y convertirse en acciones ordinarias de Clase A con derecho a voto cuando sean vendidas.

De esta manera, la empresa podrá beneficiarse de una eventual valorización de Anthropic sin ejercer directamente todos los derechos políticos asociados con las acciones tradicionales.

Google también tendrá una participación bajo una estructura similar, aunque su inversión combinará distintos mecanismos financieros. La distribución accionaria prevista para ambas compañías será la siguiente:

Amazon: 14,7%

Google : 13,7%

Participación conjunta: 28,4%

Amazon, si convierte todos sus instrumentos pendientes, obtendrá un 23,8%. Pero la posibilidad de que Amazon incremente su participación dependerá de futuras decisiones sobre la conversión de los títulos que todavía conserva.

Google alcanzará el 13,7% y realizará una nueva inversión multimillonaria

Por su parte, Google tendrá una participación del 13,7% de Anthropic después de la salida a bolsa. La compañía tecnológica obtendrá esas acciones mediante la conversión de instrumentos financieros adquiridos anteriormente y a través de nuevas compras realizadas en una colocación privada vinculada con la oferta pública inicial.

El acuerdo forma parte de una operación de financiamiento más amplia que involucra a varias empresas fundamentales para la infraestructura global de inteligencia artificial. En ese marco, Google acordó adquirir u$s 10.000 millones en acciones sin derecho a voto de Anthropic.

La inversión permitirá al grupo tecnológico ampliar su exposición financiera al crecimiento de la empresa, pese a que ambas compañías también participan en el competitivo mercado de los servicios y modelos de inteligencia artificial.

La presencia de Google entre los principales accionistas de Anthropic refleja la importancia que adquirieron las alianzas financieras y comerciales dentro de una industria que demanda cantidades cada vez mayores de capital.

Nvidia, Microsoft y otras tecnológicas invertirán u$s 26.000 millones

Además de Amazon y Google, la salida a bolsa de Anthropic contará con la participación de otros grandes actores del sector tecnológico. Según los detalles divulgados por la compañía, un grupo de empresas acordó adquirir acciones sin derecho a voto por un total de u$s 26.000 millones.

Entre los participantes se encuentran AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC Partners. Dentro de ese conjunto, Google y Nvidia comprometieron las inversiones individuales más importantes, con u$s 10.000 millones cada una.

De esta manera, ambas compañías concentrarán u$s 20.000 millones del total comprometido en la colocación privada. Los restantes u$s 6.000 millones corresponderán a las inversiones del resto de las empresas participantes, aunque la información difundida no detalló cuánto aportará individualmente cada una.

Amazon podría quedarse con un 23,8% de Anthropic. Archivo

La operación refleja el interés de los fabricantes de semiconductores, proveedores de infraestructura y desarrolladores de software en participar del crecimiento del mercado de inteligencia artificial.

Amazon también ganará con el acuerdo de Anthropic

Más allá de la valorización de sus acciones, Amazon cuenta con otra fuente potencial de ingresos relacionada con el crecimiento de Anthropic. La desarrolladora de Claude asumió el compromiso de destinar más de u$s 100.000 millones durante la próxima década a la contratación de servicios de infraestructura en la nube de Amazon Web Services (AWS).

El acuerdo permitirá a Amazon obtener ingresos por el suministro de capacidad de procesamiento, almacenamiento y otros servicios tecnológicos necesarios para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial.

Esto significa que la compañía podría beneficiarse de Anthropic mediante dos vías complementarias: su participación accionaria y los contratos comerciales vinculados con AWS.

La magnitud del compromiso también refleja las necesidades de infraestructura que enfrentan las empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial generativa.

El entrenamiento y funcionamiento de modelos avanzados requieren grandes centros de datos, procesadores especializados y una disponibilidad considerable de recursos informáticos. Por ese motivo, los proveedores de servicios en la nube se convirtieron en socios estratégicos de las principales compañías del sector.

La salida a bolsa de Anthropic redefine las inversiones en inteligencia artificial

El proceso de incorporación de Anthropic al mercado bursátil representa un nuevo capítulo en la competencia global por el liderazgo de la inteligencia artificial. La empresa logró atraer inversiones de algunos de los principales grupos tecnológicos del mundo, incluidos fabricantes de procesadores, desarrolladores de software y proveedores de infraestructura informática.

Entre los mayores beneficiarios aparece Amazon, que respaldó a Anthropic desde sus primeras etapas y ahora contará con una participación accionaria significativa, además de conservar la posibilidad de ampliarla mediante la conversión de sus instrumentos financieros pendientes.

Google, por su parte, consolidará una posición cercana al 14%, mientras que Nvidia y otros actores de la industria también participarán en el financiamiento de la compañía.

La combinación de estas inversiones muestra cómo las grandes empresas tecnológicas buscan posicionarse en distintos segmentos del negocio de la inteligencia artificial, desde la fabricación de chips hasta el desarrollo de modelos y la provisión de servicios en la nube.

Con Amazon y Google como propietarios conjuntos del 28,4% de Anthropic, la salida a bolsa dejará una estructura accionaria marcada por la presencia de algunos de los grupos más influyentes del sector, mientras la compañía continúa ampliando su infraestructura y sus productos basados en inteligencia artificial.