Se disparó el desempleo en Reino Unido y la situación de los jóvenes es "desesperante"

Mientras que los despidos aumentaron a su nivel más alto desde 2009, según informó en un comunicado la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS).

Esta cifra representa 1,5 millones de personas desempleadas en el trimestre de junio a agosto, frente al 4,1% de julio, lo que significa un aumento de 209.000 en el año y 138.000 en el trimestre.

La ONS explicó que el aumento anual fue el mayor desde septiembre a noviembre de 2011 y el aumento trimestral el más alto desde mayo a julio de 2009.

Detalló que en el período que comprende de junio a agosto, unos 227.000 trabajadores fueron despedidos, un aumento de 114.000 desde junio y el más rápido registrado, siendo los jóvenes los más afectados.

Según detalló el organismo, el número de empleados en el Reino Unido registrados bajó a alrededor de 673.000 en comparación con marzo de 2020.

Joe Marshall, director ejecutivo del Centro Nacional de Universidades y Negocios, dijo al diario The Guardian, que los jóvenes están siendo "golpeados de manera desproporcionada" por la crisis y necesitan más ayuda.

"Es una situación desesperante para los jóvenes que dejaron la educación el verano pasado. Las nuevas cifras publicadas por la ONS demuestran aún más la gravedad del problema del desempleo al que nos enfrentamos a raíz del coronavirus". agregó.

La secretaria general de la Confederación Nacional de los Sindicatos del Reino Unido (TUC), Frances O'Grady, dijo que el país está "al borde de una crisis de desempleo" e instó al Gobierno a actuar ahora para proteger y crear puestos de trabajo.

Agregó que si bien una ampliación del esquema de apoyo al empleo recientemente adoptada por el Gobierno es un paso en la dirección correcta, aún se queda corta.

"La sustitución salarial debería ser del 80% para las empresas que tienen que cerrar. Necesitamos un esquema de trabajo a corto plazo más generoso para las empresas que no están obligadas a cerrar pero que se verán afectadas por restricciones locales más estrictas. Y las personas que trabajan por cuenta propia en áreas de bloqueo locales también necesitan ayuda", explicó en un comunicado.

El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, ya había alertado que el Gobierno no iba a poder salvar todos los trabajos.

En ese sentido sugirió que las personas que pierden sus trabajos durante la pandemia deberían considerar la posibilidad de volver a capacitarse o convertirse en aprendices.

"He sido honesto (...) en el sentido de que, lamentablemente, no podríamos salvar todos los trabajos. Pero estas no son solo estadísticas, son vidas de personas. Es por eso que tratar de proteger tantos puestos de trabajo como sea posible y ayudar a aquellos que pierden su trabajo a volver a trabajar, es mi prioridad absoluta", subrayó.

Para eso, explicó que se lanzó un paquete de apoyo sin precedentes de 190.000 millones de libras y un plan integral para trabajos.