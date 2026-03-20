República Checa: grupo propalestino incendió una empresa vinculada a la industria militar israelí + Seguir en









El hecho ocurrió en el polo industrial de Pardubice fue reivindicado por un grupo propalestino que apunta contra la firma Elbit Systems.

El incendio se desató en un parque industrial donde operan compañías checas y una empresa de defensa israelí.

En Pardubice, República Checa, un grupo propalestino incendió un complejo de empresas de guerra israelíes, durante la madrugada del viernes. Horas después de que el fuego fuera controlado y la investigación se abriera como de "atentado terrorista", un grupo denominado ‘Facción del Terremoto’, se adjudicó el hecho. Solo se registraron daños materiales.

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El hecho ocurrió exactamente en el polígono industrial de Pardubice, lugar donde se encuentran instalaciones de la compañía checa LPP Holding y de la empresa de defensa israelí, Elbit Systems. Ante este escenario, las autoridades locales iniciaron una investigación bajo la hipótesis de un “atentado terrorista", asumida por el centro nacional contra el Terrorismo, el Extremismo y la Ciberdelincuencia.

En cuanto a ‘Facción del Terremoto’, un grupo de izquierda militante de la causa palestina, hizo público el video del ataque contra Elbit Systems. Según la organización, su intención es no dejar que empresas checas y extranjeras trabajen con Elbit para el desarrollo de equipamiento del Ejército sionista.

Ataque contra una empresa militar israelí De qué se trata Elbit Systems Elbit Systems, con base en Israel, es uno de los principales proveedores globales de tecnología militar y suele quedar en el centro de protestas en distintos países europeos por su participación en contratos de defensa. De acuerdo a información publicada por el medio iDNES, el grupo que se adjudicó el ataque incluyó en su comunicado acusaciones contra la empresa por su rol en operaciones militares recientes, tanto en el marco de la escalada entre Israel e Irán como en el conflicto palestino.

Por el momento, las autoridades checas no difundieron un informe oficial sobre los daños materiales ni sobre el impacto económico del incendio, aunque aclararon que la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó riesgos para la población. La investigación continúa en una etapa preliminar y no se descartan nuevas detenciones ni avances judiciales en función de la cooperación internacional en materia de seguridad.