Estonia cerrará todos sus pasos fronterizos con Rusia tras un intento de sabotaje contra una fábrica de drones

Tallinn dispuso el cierre desde el 1° de diciembre, luego de detener a ocho ciudadanos letones acusados de intentar incendiar una empresa vinculada con la industria de defensa.

Estonia cerrará desde el 1° de diciembre los pasos de Narva, Luhamaa y Koidula, los últimos cruces terrestres que mantiene habilitados con Rusia.

Estonia anunció que cerrará los tres pasos fronterizos terrestres que todavía mantiene abiertos con Rusia a partir del 1° de diciembre, después de detener a ocho personas acusadas de intentar incendiar una fábrica de drones para uso militar. El gobierno de Tallinn atribuyó el episodio al servicio de inteligencia ruso y lo vinculó con una campaña de sabotaje contra Europa.

La decisión fue comunicada este domingo, luego del operativo contra Threod Systems , una compañía estonia dedicada a la fabricación de drones de reconocimiento y ataque para el sector de defensa. Las autoridades sostienen que el intento de incendio fue organizado por el GRU, el servicio de inteligencia militar de Moscú .

“Rusia debe entender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores estonio, Margus Tsahkna. El funcionario explicó que la medida busca limitar la posibilidad de que Rusia realice actividades hostiles en territorio nacional y reducir los riesgos de evasión de las sanciones europeas.

El episodio ocurrió el sábado por la noche en Viimsi, al norte de Tallinn . Según el Servicio de Seguridad Interna de Estonia (KAPO), ocho ciudadanos de Letonia fueron detenidos cuando intentaban ingresar en las instalaciones de Threod Systems para provocar una explosión y prender fuego al edificio. La investigación apunta a que el ataque había sido ordenado por el GRU.

El primer ministro, Kristen Michal, aseguró que las medidas de seguridad y la rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitieron evitar daños mayores. También describió el hecho como parte de una estrategia rusa para generar temor, debilitar el respaldo europeo a Ucrania y presionar a los gobiernos que apoyan a Kiev .

Kristen Michal, aseguró que la rápida intervención de las fuerzas de seguridad permitió evitar daños mayores durante el intento de sabotaje contra la fábrica de drones Threod Systems.

Rusia no había respondido de inmediato a las acusaciones. Moscú suele rechazar las denuncias de países europeos que lo señalan por operaciones de sabotaje.

Qué pasos fronterizos dejarán de funcionar

El cierre alcanzará a los cruces de Narva, Luhamaa y Koidula, los tres puntos terrestres que todavía permanecen habilitados entre ambos países. Actualmente, permiten el tránsito de peatones y mercancías entre las 7 y las 19.

El paso de Narva tiene especial relevancia porque es uno de los pocos cruces terrestres que continúan abiertos entre Rusia y la Unión Europea. La decisión deberá ser discutida por el gobierno estonio, que también definirá si la restricción tendrá carácter temporal o indefinido.

Estonia comparte cerca de 300 kilómetros de frontera con Rusia y ocupa una posición estratégica en el flanco oriental de la OTAN. El país, que recuperó su independencia de la Unión Soviética en 1991, ingresó tanto en la alianza militar como en la Unión Europea en 2004.

Estonia comparte cerca de 300 kilómetros de frontera con Rusia y forma parte de la OTAN y la Unión Europea desde 2004.

Los antecedentes de sabotaje contra empresas de defensa

El caso de Threod Systems se suma a otro episodio registrado en agosto, cuando Milrem Robotics, una compañía de defensa con sede en Tallinn, también fue blanco de un intento de incendio. Por ese hecho fueron detenidos ciudadanos letones.

Para las autoridades estonias, ambos ataques forman parte de una estrategia de guerra híbrida atribuida a Moscú, que incluye sabotajes, espionaje, ciberataques y acciones destinadas a generar presión política sobre los países europeos que respaldan a Ucrania.

El gobierno considera que estas operaciones buscan elevar el costo del apoyo europeo a Kiev sin provocar un enfrentamiento militar directo. En ese escenario, el cierre fronterizo aparece como una respuesta de seguridad y también como una señal política hacia el Kremlin.

La medida será unilateral y no implica una decisión de la OTAN. Sin embargo, tendrá consecuencias concretas sobre una frontera que todavía era utilizada para el movimiento de personas y el transporte de mercancías. Para Tallinn, el intento de ataque contra una empresa de tecnología militar demuestra que la confrontación vinculada con la guerra en Ucrania también alcanza al territorio europeo.