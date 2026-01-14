Se reactivó X en Venezuela y Nicolás Maduro volvió a tuitear + Seguir en









El perfil del exmandatario venezolano realiza desde este martes un conteo de los días que pasaron desde su detención.

Las cuentas de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez volvieron a publicar en X.

Luego de más de un año de bloqueo, el gobierno de Venezuela rehabilitó la red social X y sus principales figuras políticas volvieron a publicar en la plataforma dirigida por Elon Musk, quien había sido acusado de protagonizar un "golpe de Estado cibernético" por el exmandatario, Nicolás Maduro.

Una de las que oficializó la noticia fue la actual mandataria Delcy Rodríguez, quien escribió en su cuenta oficial: "Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!".

Por su parte, el ministro del Interior y mano derecha de Maduro, Diosdado Cabello, también utilizó la plataforma para expresarse: "Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos".

El mensaje de Nicolás Maduro en X Tanto este martes como este miércoles, la cuenta de la red social X de Nicolás Maduro publica una imagen con el hashtag #LosQueremosDeVuelta con un conteo de los "días de secuestro" que lleva el exmandatario y su esposa, Cilia Flores.

Nicolas Maduro Cilia Flores Tweet La red social X estaba restringida desde agosto del 2024 por disposición de Nicolás Maduro, que impuso la censura de la plataforma al considerarla como un medio de circulación de fraudes y cuestionamientos del discutido proceso electoral que protagonizó en julio de ese año.

En un principio la suspensión fue durante diez días, plazo que Maduro le otorgó a las autoridades de X para que presenten documentación legal y una personería en su país. Sin embargo, esa fecha fue postergada paulatinamente y superó el año de bloqueo, que sólo era evadido mediante redes privadas (VPN). Este martes, su funcionamiento volvió a ser accesible para todas las compañías de servicio digital.