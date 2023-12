Trágica Navidad en Rusia: un hombre se disfrazó de Papá Noel y cayó de un piso 24

Tal y como se puede ver en el fragmento, el hecho ocurrió cuando el hombre escaló a un balcón pero no encontró los cables de seguridad para poder bajar y se cayó tras perder el equilibrio, según indicaron fuentes policiales.

Tras el accidente, la fiesta siguió

Uno de los testigos del trágico momento explicó que en un principio "la fiesta siguió", ya que nadie pensó que había sido una tragedia y hasta último momento pensaron que "era un muñeco". Por su parte, la empresa que organizó el evento aclaró que el joven aseguró ser "un escalador experimentado" y que fue un incidente "terrible" e "impredecible".

Según el diario The Sun, muchos de los presentes creyeron que no era de verdad una persona sino parte de una performance: "Mi hijo no entendía nada, pero todos los padres estábamos en shock”, afirmó uno de los vecinos.

Tras el accidente, arribaron al lugar dos ambulancias para brindar atención al hombre, sin embargo, no tuvieron éxito. Finalmente, según informaron los investigadores, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho, aunque sospechan que se habría producido una posible violación de las normas de seguridad.