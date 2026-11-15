Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a otro de los sospechosos en Perú

El hombre, de 32 años, fue localizado en el distrito de Santa Anita, Lima, tras un operativo coordinado entre la Policía Nacional peruana y la PFA.

Abel Josuel Taya Humpire , de 32 años y nacionalidad peruana, fue arrestrado este sábado en Lima por su presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela . El procedimiento se realizó en el distrito de Santa Anita tras un operativo en conjunto entre las autoridades policiales de Perú y la Policía Federal Argentina (PFA). El acusado tenía una orden de captura internacional solicitada por la Justicia argentina .

La medida había sido dispuesta por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, que investiga los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez , ocurridos en septiembre de 2025.

La detención también fue comunicada por la Policía Nacional de Perú a través de su cuenta oficial en X. Allí, las autoridades informaron: "Fue detenido un ciudadano requerido por presunto homicidio agravado. Es investigado por su presunta participación en un triple homicidio y presuntos vínculos con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas" .

Según la hipótesis de los investigadores, Taya Humpire habría tenido intervención en los hechos junto con otros integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico. Su nombre ya había aparecido durante la investigación, luego de que Celeste González Guerrero, una de las primeras personas detenidas en la causa, lo mencionara en su declaración como el presunto encargado de custodiar a Luis Valverde Rodríguez, conocido como "Papá".

Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", quien permanece detenido en el penal de Ezeiza. La Justicia lo señala como uno de los presuntos responsables de conducir la organización narco bajo investigación.

Las víctimas del triple asesinato: Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. X

El pedido de la familia de una de las víctimas para frenar la difusión del video

En paralelo al avance de la investigación, la familia de Brenda del Castillo presentó un recurso judicial para impedir que continúen circulando las imágenes que muestran las torturas sufridas por Lara Gutiérrez antes de su muerte. La presentación fue realizada por el abogado Fernando Burlando y apunta a que el material sea retirado de portales informativos y redes sociales, además de evitar que vuelva a publicarse.

El reclamo también busca determinar quién permitió que esas grabaciones salieran del expediente judicial. Los videos fueron recuperados del celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido como "Roger", durante un análisis realizado en otra investigación por narcotráfico. Luego, el registro fue incorporado a la causa por los asesinatos. La querella pidió revisar cómo se conservó esa prueba y establecer quiénes tuvieron acceso a ella antes de que se difundiera públicamente.

Otro de los puntos planteados por la familia está relacionado con las amenazas que habría recibido la hermana de Brenda después de la circulación de las imágenes. Por ese motivo, solicitaron medidas de seguridad, entre ellas custodia policial, un dispositivo de alerta y la protección de sus datos personales.

A su vez, la Fiscalía Federal N° 2 de Morón pidió a los medios de comunicación que eviten reproducir fotografías y videos relacionados con las víctimas, con el objetivo de resguardar a sus familiares y prevenir una nueva exposición de la violencia sufrida por las jóvenes.