En Shenzhen, ya prueban máquinas capaces de preparar bebidas, atender clientes y clasificar paquetes. Para perfeccionar sus habilidades, las empresas recopilan movimientos de trabajadores y utilizan esos registros para enseñarles a desenvolverse en diferentes actividades y entornos cotidianos.

China avanza en el desarrollo de robots humanoides con la intención de que puedan realizar tareas en distintos sectores laborales . En Shenzhen , uno de los principales centros tecnológicos del país, algunas máquinas ya preparan café, sirven helados y clasifican paquetes . Las empresas buscan que puedan cumplir cada vez más funciones sin necesidad de ayuda humana.

Aunque estos robots suelen llamar la atención por sus movimientos y bailes, el objetivo es que aprendan a realizar trabajos concretos. Para conseguirlo, necesitan incorporar habilidades que les permitan desenvolverse en situaciones cotidianas.

Una de las formas de enseñarles es a través de los movimientos de las personas. Para eso, trabajadores utilizan cascos con cámaras y guantes especiales que registran cómo realizan distintas actividades . Luego, esos videos se utilizan para que los robots aprendan a manipular objetos, reconocer espacios y completar tareas.

En un parque de Shenzhen, por ejemplo, ya hay dos robots que atienden al público. Uno prepara helados y otro sirve café. Ambos utilizan inteligencia artificial, aunque todavía necesitan asistencia para algunas actividades, como reponer los productos. Según la empresa fabricante, unos 200 camareros humanoides ya trabajan en diferentes lugares de China .

También hay máquinas que realizan tareas en centros de distribución. Allí pueden identificar paquetes de distintos tamaños y materiales, separarlos y trasladarlos. Para hacerlo, reconocen cada objeto y adaptan la forma de sujetarlo.

Robots humanoides en Shenzhen, China, aprenden a realizar tareas cotidianas como preparar café, servir helados y atender al público para incorporarse a diferentes actividades laborales

La recopilación de movimientos humanos también se realiza en Dongguan, una ciudad cercana a Shenzhen. Allí, algunas personas registran actividades como reponer productos en las góndolas de los supermercados. Los videos se procesan y se venden a las compañías que desarrollan robots. El mismo sistema se utiliza con trabajadores de fábricas, peluquerías, zapaterías, florerías y servicios de limpieza, que reciben un pago por participar.

China aumenta un 230% su inversión en robots con IA

El crecimiento de esta industria también se refleja en las inversiones. Según datos de las autoridades fiscales chinas, entre enero y mayo de 2026 aumentaron un 230% respecto del mismo período de 2025.

China cuenta con una ventaja para desarrollar esta tecnología ya que tiene una importante industria y proveedores de componentes como motores, sensores y baterías. Esto permite fabricar y probar nuevos modelos con mayor rapidez.

Sin embargo, todavía hay limitaciones. Los robots pueden realizar algunas tareas sencillas, pero tienen dificultades con otras más complejas, como planchar o limpiar una casa.

Kang Yu, fundador de la empresa Strange Attractor, comparó a estas máquinas con bebés porque todavía están aprendiendo. Aun así, estimó que China podría avanzar hacia un "despliegue masivo" durante el próximo año. La recolección de frutas y las tareas domésticas aparecen entre las actividades que podrían realizar en el futuro.