Una ola de frío extremo en Canadá congela parcialmente las Cataratas del Niágara









Más de 30 estados están en alerta y hay más de 240 millones de personas afectadas.

Las Cataratas del Niágara se congelaron por completo una sola vez, en marzo de 1848.

Más de 30 estados están en alerta por fríos extremos en EEUU, generando sensaciones térmicas que alcanzaron hasta -55 en algunas zonas y, Canadá es uno de ellos. Las Cataratas del Niágara quedaron parcialmente congeladas y se registraron imágenes que se viralizaron en redes sociales.

Las autoridades mantuvieron la alerta en regiones como Las Praderas y el área metropolitana de Toronto, mientras que, el Servicio Meteorológico de Canadá anticipó que el frío persistirá durante varios días con nevadas intensas. El impacto más inmediato se sintió en los aeropuertos y en los centros de acogida para personas en situación de calle.

Según Air Canada, la principal aerolínea del país, el frío extremo ocasionó demoras y cancelaciones en los aeropuertos de Montreal y Toronto. Otras aerolíneas reportaron problemas similares en Quebec y Halifax, donde la ola polar también impactó en las operaciones.

Los retrasos se extendieron a diversas ciudades, ocasionando que los pasajeros se enfrenten a largas esperas. Centros de acogida de Toronto, Hamilton y otras ciudades de Ontario a funcionar a máxima capacidad, las autoridades municipales ordenaron a los refugios que no rechazaran a ninguna persona.

Imágenes inéditas del frio extremo en las Cataratas de Niágara Varios turistas accedieron a Niagara Falls para fotografiar el paisaje congelado alrededor de las cataratas. En las imágenes se observa el río Niágara completamente congelado, con solo algunas franjas de agua libre que parecen “venas” por donde sigue cayendo la cascada. El agua continúa fluyendo, pero arrastra fragmentos de hielo.

Ya son al menos 11 los muertos en todo el país por el temporal invernal que azota a a más de 250 millones de habitantes. cataras de niagara 2 El Servicio Meteorológico de Canadá prevé que las bajas temperaturas continúen durante la semana. Julio Cesar Rivas cataras de niagara 3 Varios turistas accedieron a Niagara Falls para fotografiar el paisaje congelado alrededor de las cataratas. Julio Cesar Rivas De acuerdo a los registros históricos, las Cataratas del Niágara se congelaron por completo una sola vez, en marzo de 1848, cuando un bloqueo de hielo proveniente del lago Erie detuvo el curso del río durante unas 30 horas.