Eliminan un aliado fundamental en las comidas de los restaurantes de Europa

La Unión Europea prohibirá desde agosto de 2026 un elemento clave en las mesas, para reducir residuos plásticos.

La UE eliminará los aderezos en sobre para reducir la contaminación.

La Unión Europea confirmó que eliminará los sobres monodosis de salsas y condimentos en bares, restaurantes y hoteles a partir del 12 de agosto de 2026, como parte de una política ambiental para reducir residuos plásticos. La medida apunta al consumo en sala y busca reemplazar envases descartables por alternativas reutilizables.

La decisión quedó establecida en el nuevo Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) , una normativa que forma parte de la estrategia comunitaria para disminuir el impacto ambiental del plástico y promover una economía circular en el sector gastronómico. El foco está puesto en uno de los elementos más habituales (y casi invisibles) de la experiencia en bares y restaurantes: los sobres individuales.

Según el reglamento, los sobres monodosis de productos como kétchup, mayonesa, mostaza, sal, aceite, vinagre o azúcar deberán retirarse cuando el consumo se realice dentro del establecimiento. El objetivo es reducir el volumen de envases de un solo uso que se descartan tras pocos minutos de utilización.

La prohibición no alcanza, al menos por ahora, a la comida para llevar ni a los productos envasados individualmente para transporte, siempre que cumplan con los criterios de sostenibilidad fijados por la Comisión Europea.

La iniciativa se inscribe en una política más amplia que impulsa el reemplazo de envases descartables por soluciones colectivas o reutilizables. Entre las alternativas que promueve la normativa aparecen los dispensadores recargables, los recipientes comunes en mesa y los envases retornables, ya utilizados en varios países del bloque.

Aderezos, los enemigos ocultos de la comida saludable

Desde Bruselas remarcan que la medida no apunta únicamente a reducir la contaminación por plásticos, sino también a modificar hábitos de consumo arraigados en la hostelería, un sector históricamente asociado al uso intensivo de envases monodosis por razones de practicidad e higiene.

Un calendario que se amplía hasta 2032

El PPWR establece además un cronograma a mediano y largo plazo. Tras la prohibición de agosto de 2026, la normativa se extenderá en enero de 2030 a otros tipos de envases monodosis vinculados a alimentos, cosméticos y productos de higiene.

Para febrero de 2032, la Comisión Europea realizará una evaluación integral del impacto ambiental y sanitario de estas medidas, con la posibilidad de introducir ajustes o nuevas restricciones si los resultados así lo aconsejan. Las autoridades aclararon que no se trata de una eliminación inmediata de todos los envases de un solo uso, sino de una regulación gradual enfocada en formatos específicos.

Restaurante en Reino Unido.jpg

El anuncio generó respuestas encontradas. Mientras algunas organizaciones ambientalistas celebran el avance como un paso clave contra la contaminación, parte del sector gastronómico advierte sobre los desafíos logísticos y económicos que implicará la adaptación.

Aun así, la Unión Europea ratificó que habrá excepciones puntuales, siempre que los materiales utilizados sean compostables o reciclables según los estándares vigentes. Con esta decisión, el bloque refuerza su compromiso con la sostenibilidad y marca el principio del fin para uno de los símbolos más cotidianos (y descartables) de la mesa en bares y restaurantes.