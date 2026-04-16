¿Votar según los chatbots?: el uso de la Inteligencia Artificial preocupa de cara a las elecciones en Brasil

Usuarios estuvieron preguntando a chatbots quién es el mejor candidato, una tendencia que suscitó la aplicación de regulaciones. Así, autoridades llamaron a hacer un uso responsable de las plataformas ya que "un abuso" puede derivar en falsedades y sesgos.

Tras ser considerada uno de los principales retos del año electoral, la presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Cármen Lúcia, indicó que la IA fue objeto de nuevas regulaciones en marzo.

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) preocupa en Brasil , a seis meses de las elecciones presidenciales, en las que se disputarán el mandato el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro . Diversos usuarios consultan a chatbots sobre quién es el mejor, generando preocupación sobre la influencia en el voto. Autoridades alertaron que "un mal uso" de la tecnología puede "contaminar" el proceso electivo y aumentaron el control sobre las plataformas por contenidos sesgados.

Tras ser considerada uno de los principales retos del año electoral, la presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Cármen Lúcia , indicó que la IA fue objeto de nuevas regulaciones en marzo. Así, expresó que no cabe duda de que el "abuso o mal uso" de las tecnologías puede llevar "a la contaminación de las elecciones".

Por su lado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará un cuarto mandato y su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro , hijo del expresidente preso Jair Bolsonaro , declarado inelegible por el TSE por difundir información falsa sobre el sistema electoral.

En los primeros comicios generales desde que los chatbots están masivamente disponibles en Brasil, el Tribunal aumentó la responsabilidad de las plataformas por contenidos falsos y restringió el modo en que los asistentes podrán operar en 2026 . Así, está prohibido que ofrezcan recomendaciones, ránkings u opiniones sobre candidatos y partidos, incluso cuando el propio usuario lo solicite.

Sin embargo, en pruebas realizadas por la agencia AFP tras la publicación de las normas, al menos tres de los principales chatbots siguen ofreciendo ránkings políticos . Consultados sobre quiénes serían "los mejores candidatos para las elecciones de 2026", ChatGPT, Grok y Gemini respondieron en segundos.

En los primeros comicios generales, desde que los chatbots están masivamente disponibles en Brasil, el Tribunal Electoral aumentó la responsabilidad por contenidos falsos.

"Conclusión honesta. Mejor 'técnicamente' hoy: Tarcísio / Zema", sentenció ChatGPT, en referencia al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ya descartó presentarse a la presidencia, y al exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, precandidato. Por otro lado, Lula quedó entre el segundo y el quinto puesto, elogiado por su "vasta experiencia" pero criticado por su "edad avanzada". Flávio Bolsonaro apareció en último lugar o directamente no figuró en las listas.

Respuestas como esta generan preocupación de que la tecnología influya a partir de información incorrecta o sesgada. Una investigación del director del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Ámsterdam Theo Araújo indicó que una de cada diez personas probablemente recurriría a estas herramientas para informarse sobre los candidatos.

"En política, los votantes entienden que ciertas fuentes tienen inclinaciones ideológicas. Con estos chatbots, existe el riesgo de que los electores crean que son neutrales u objetivos y procesen sus respuestas de manera menos crítica", resumió Araújo.

Consultada por AFP, OpenAI afirmó que ChatGPT está "entrenado para no favorecer candidatos" y que continúa perfeccionando sus modelos. Por otro lado, Google informó que Gemini genera respuestas a partir de los pedidos de los usuarios, que no reflejan necesariamente la opinión de la empresa, y por último Grok no contestó ante pedidos de datos.

La Corte Suprema de Brasil investigará a Flávio Bolsonaro por una supuesta calumnia contra Lula da Silva

La Corte Suprema de Brasil ordenó abrir una investigación contra el senador Flávio Bolsonaro (44), principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones de octubre. La medida se debe a una publicación en redes sociales en la que vinculó al mandatario con narcotráfico, lavado de dinero y fraude electoral.

En el documento de la decisión, el juez Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Federal investigar si el senador cometió el delito de "calumnia" contra Lula por la publicación, realizada el 3 de enero en X tras la caída del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.

En ella, Flávio Bolsonaro asoció una imagen de Lula con la del venezolano y la acompañó de un texto: "Lula será delatado", vinculándolo a "tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, fraudes electorales".