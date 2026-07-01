Xi Jinping reivindicó a China como garante de la paz y del orden internacional + Agregar ámbito en









Este discurso se produce bajo un escenario de máxima concentración de autoridad en Pekín, estrictas auditorías internas y la escalada de tensión con potencias occidentales por la soberanía de una isla democrática que el gigante asiático amenaza con anexionar por las armas.

El mandatario Xi Jinping afirmó este miércoles que China es un motor para la paz mundial.

Al conmemorar el 105º aniversario del Partido Comunista de China, el presidente y secretario general de la organización, Xi Jinping, defendió el papel de su país en el escenario internacional al definirlo como un motor para la paz mundial, el desarrollo global y la protección del orden internacional.

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Desde el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, el mandatario afirmó que el Partido Comunista de China "siempre se ha situado del lado correcto de la historia y del progreso de la civilización humana", al tiempo que sostuvo que la "modernización china" amplió las opciones de desarrollo para el Sur Global. Este mensaje coincide con un aniversario marcado por el control absoluto del líder, las auditorías de disciplina interna y los roces de Pekín con Occidente y Taiwán, territorio autónomo para cuya "reunificación" el régimen no descarta la vía militar.

Las declaraciones de Xi Jinping tras el 105º aniversario del Partido Comunista de China. China endurece su postura sobre Taiwán ante la resistencia de la isla En ese sentido, el líder insistió en que "resolver la cuestión de Taiwán" y lograr la "completa reunificación de China" constituyen una "misión histórica" y un "compromiso inquebrantable" para el Partido Comunista. Por ello, el también secretario general del Comité Central instó a los militantes a "mantenerse firmes en sus convicciones" con el fin de "hacer realidad" las "misiones" de la organización en esta "nueva era".

"Debemos aplicar a fondo la estrategia del partido para resolver la cuestión de Taiwán en la nueva era, adherirnos al principio de 'una sola China' y al Consenso 1992, y unirnos a la gran mayoría de compatriotas de Taiwán", insistió. En este sentido, el jefe de Estado abogó por "reprimir con firmeza" a las "fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán" y por rechazar la "injerencia externa", con el fin de "avanzar con determinación en la gran causa de la reunificación nacional".

Los lazos entre Pekín y Taipéi se rompieron en 1949 tras la guerra civil, cuando las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang se refugiaron en Taiwán tras perder ante el Partido Comunista. Aunque los contactos informales se retomaron en los años ochenta, Pekín sigue considerando a la isla una provincia rebelde, a pesar de que el territorio es autónomo y recibe el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea.

Este conflicto histórico derivó en roces constantes, como ocurrió recientemente cuando Taipéi denunció la intrusión de buques militares chinos cerca de la isla de Taiping, en el mar de China Meridional. Ante este escenario, las autoridades marítimas taiwanesas acusaron al gobierno continental de mantener un acoso sistemático y de violar abiertamente el derecho internacional en aguas de la región.