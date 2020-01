Miguel Fernández: "Los intendentes tenemos que levantar la voz y tomar más protagonismo"

Periodista: ¿Coincidió con su diagnóstico?

Miguel Fernández: Hizo una exposición de más de una hora y claramente coincidimos en parte. La provincia tiene un problema estructural y tenemos que trabajar juntos para revertirlo. Necesitamos que la Nación remita más recursos porque los ingresos per capita de la copartipación son muy bajos.

P.: ¿Y en relación a la Ley Impositiva? ¿Por qué se demora su aprobación?

M.F.: Entendemos la progresividad que propone el gobierno. Si alguien paga menos es una verdad de perogrullo que alguien pague más. Y para el radicalismo está bien que así sea. La discusión puede estar centrada en los criterios y quizá en eso no estemos de acuerdo. El detalle está en el límite del 75 por ciento porque hay mucha disparidad entre municipios en el valor tope de 688 mil pesos para formar parte de ese rango. Pero son los legisladores quienes deben trabajar para que se apruebe. El gobernador necesita de esta herramienta para poder llevar adelante su labor.

P.: Algunos de sus colegas manifestaron que hay interlocutores que no son válido y que no representan lo que piensa la mayoría. ¿Cómo es la relación actual entre el PRO y el radicalismo?

M.F.: Somos muchos en el espacio. En mi caso, represento a 32 intendentes que queremos tener voz y voto. Tenemos una mesa de diálogo con nuestros socios políticos donde se sientan intendentes, legisladores y ex funcionarios. Tanto del radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y el peronismo. La representante de hoy es Vidal. Y ella es la única interlocutora por haber sido gobernadora durante cuatro años. En estos últimos días que Vidal no estuvo por cuestiones personales las negociaciones fueron llevadas de manera más amplificada. Y eso provocó algunas diferencias. Lo que está claro es que no siempre estamos de acuerdo.

P.: Cuando fueron gobierno hubo muchos dirigentes radicales que se quejaron de “no salir ni en la foto del 15”. Como oposición, ¿cuál será el rol del partido en la provincia?

M.F.: Tenemos que recuperar el protagonismo. Tenemos los equipos técnicos y un presidente del comité provincial que fue vicegobernador. Pero debemos llevar al radicalismo a la visibilidad política. El PRO fue quien llevó la voz cantante pero ahora los roles son distintos. Tenemos que jerarquizar al partido. Hay gente que tiene ganas de que el radicalismo pueda crecer.

P.: Este año hay elecciones partidarias. ¿Ya se dio la discusión político-partidaria para renovar los cargos?

M.F.: Aún no dimos ese debate. Hay que ver los intereses de los distintos sectores. Pero todos queremos reposicionar al radicalismo. Es cierto que hay más efervescencia. Y los intendentes tenemos que levantar la voz porque tenemos mucha responsabilidad y queremos tener protagonismo. Y en eso estamos. Por eso el foro es importante. Hay mucho debate. Aspiramos a tener una buena conducción como la que se dio con Daniel Salvador, Maxi Abad y Carlos Fernández.