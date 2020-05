Camioneros denuncian a intendente por "secuestrar choferes"

Uno de los distritos mencionados entre los que cuentan con medidas excesivas de seguridad fue Azul, donde para evitar la propagación del covid-19 tomaron la decisión de precintar los camiones ni bien ingresan a la ciudad para impedir que los camioneros puedan bajar de su vehículo durante su estadía como parte de una actividad esencial.

La medida del intendente Hernán Bertellys no fue bien recibida. Y hace dos semanas, la Confederación del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) tomó cartas en el asunto y decidió iniciar acciones legales y presentar una denuncia en la Fiscalía de Azul. Sin embargo, lejos de ir para atrás en su accionar, el jefe municipal, Hernán Bertellys, dejó en claro su postura: “Si tengo que ir preso por cuidar a los azuleños, no tengo problema”.

“Me siento especialmente tocado cuando los que me denuncian me ponen como enemigo de los transportistas, a ellos les cuento que mi padre y mis tíos fueron camioneros toda la vida y me crié en ese ambiente, donde viví a diario la realidad del sacrificio que hacen día a día. Imagínense que aprendí a manejar conduciendo un camión", agregó.

En concreto, el presidente de CATAC, Ramón Jatip, comentó que la denuncia se presentó porque “excediendo a la Constitución Nacional precinta a los camiones que llevan mercadería, con los camioneros adentro y mientras ese camión está repartiendo o descargando, el chofer no puede bajar, sean las horas que sean”.

Y agregó que “nos enojamos muchísimo por el secuestro de choferes. Intentamos hablar con este intendente, pero con nuestros abogados realizamos una denuncia penal que ojalá prospere y estas actitudes culminen. No pedimos que nos reciban en sus casas, pero los camiones son nuestra propiedad y hay un ser humano arriba; un político no puede precintarlo”.

Por su parte, Miguel Bettili, delegado de la Federación de Transportadores Argentino (FETRA) agrega que “no nos pueden tratar como apestosos o como enfermos. Y menos dejarnos encerrado en nuestro camión. Somos trabajadores esenciales y si el intendente no entiende esto, tendremos que hacer una manifestación en el acceso Azul porque no somos delincuentes. Somos seres humanos. Y podemos querer ir al baño o estirar las piernas”.

“Espero con ansiedad vernos cara a cara en Tribunales para aclarar esta situación. Tenemos la seguridad que no estamos cometido ningún delito”, finalizó el Intendente.