Legislatura: bronca en el kirchnerismo por puja interna entre dos diputadas por un cargo

Es por esto que la sesión perdió fuerza y los presentes solo se ocuparon de alzar las manos en favor de acuerdos ya logrados con anterioridad para ocupar lugares vacíos, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura donde, una semana antes, la Cámara alta ya había elegido a sus representantes.

Pero las cosas no salieron según lo planeado. Y tras la confirmación de las designaciones del Frente Renovador, con Germán Di Césare y Débora Galán, como titular y suplente; y de Mauricio Vivani (PRO) y Valentín Miranda (UCR); el kirchnerismo volvió a quedar preso de una compulsa interna que no hizo más que generar enojos puertas adentro.

Sucede que dos diputadas bonaerenses tenían los roles ya divididos para ir como titular y suplente. Sin embargo, a último momento la legisladora de Bahía Blanca, Maite Alvado, hizo saber que La Cámpora, la organización a la que pertenece, pidió por el primer lugar, lo que provocó la furia de Susana González, del Frente Grande, quien ya había acordado ir con ese puesto.

La demanda no cayó nada bien. Sobre todo porque más allá de que pertenecen a diferentes líneas internas del Frente de Todos tienen una misma conducción: Máximo Kirchner.

González, referente directa del intendente de Ensenada, Mario Secco, es una de las principales espadas que tiene el kirchnersimo en la Cámara baja. Es, en concreto, quien lleva al frente la avanzada contra el procurador Julio Conte Grand y también de la ley BAPRO que busca aprobar el gobernador Kicillof.

“No se pusieron de acuerdo por quién iba de titular y quien de suplente; pero en la próxima sesión va a estar solucionado. Tienen la misma conducción. No va a pasar nada. Pero no cayó bien adentro que se haya se filtrada una pelea tan boluda ”, le dice a Ámbito un diputado del Frente de Todos.

Lo cierto es que la diputada González no quedó conforme con el accionar de La Cámpora y aseguró que se correría de la discusión. Sin embargo, habrá que ver si en los próximos días hay novedades al respecto ya que, por el momento, y debido a la puja interna, no se pudo concretar la designación y de esta manera quedan dos lugares por completar. Cuando se lleve a cabo la nueva sesión, y tras su aprobación, los nombres propuestos se sumarán a Di Césare, Galán, Vivani y Miranda, por la Cámara baja; y a Gustavo Soos, Gabriela Demaría y Ariel Martínez Bordaisco, como titulares; y Sofía Vanelli, Walter Torchio y Nidia Moirano, como suplentes.

Eso sí, primero habrá que ver si las discusiones internas en el Frente de Todos llegan a buen puerto.