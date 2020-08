Iguazú: por el coronavirus, el único hostel judío ortodoxo analiza cerrar definitivamente

Decidieron instalarse en Iguazú y llevar adelante todos los preceptos judíos. Tienen un hostel, hoy cerrado por la pandemia, en el que reciben a familias judías y no judías que deseen experimentar una vivencia cercana a la ortodoxia. Actualmente viven de sus ahorros y supieron aprovistarse con alimentos no perecederos. “Dios proveerá, no nos preocupa la comida sino la salud”.