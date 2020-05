Buenos Aires: 15 intendentes rememoran el día en que Alberto Fernández fue ungido como candidato presidencial

Todavía faltaba un mes para el plazo final de candidaturas de cara a las PASO de agosto. Sin embargo, las reuniones en los días previos entre Fernández de Kirchner y los diversos actores principales del peronismo daban cuenta de que en lo inmediato habría un anuncio oficial. Las miradas estaban puestas en quién sería su acompañante en una eventual tercer candidatura a la presidencia. Pero no.

“Ese principio, siempre remanido y repetido, y tantas veces incumplido del peronismo, de ‘primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres’; creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas”, aseguraba en los primeros segundos de un video que alcanzaba los 12 minutos y que había sido lanzado por su canal oficial de YouTube bajo el título de “En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones”

“Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice”. Las reacciones fueron inmediatas. Enseguida los medios empezaron a calificarlo como un movimiento que sacudía toda la escena política y que ponía a la fórmula Fernández-Fernández como claro aspirante en las próximas elecciones.

Video.jpg El video en el que la expresidenta anuncia que Alberto Fernández será el candidato principal para las PASO fue publicado el 18 de mayo y provocó todo tipo de reacciones

La noticia sorprendió a todos. También a los más cercanos. Ni los gobernadores, ni los intendentes estaban al tanto. Y hoy, un año después, este medio se comunicó con quince alcaldes de la provincia de Buenos Aires para conmemorar una apuesta política que pasó a la historia.

“Fue una jugada maestra. De alto impacto, de acierto y de conducción política”, sostiene el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. Y suma que “la decisión de Cristina fue muy buena. Supo entender el contexto, la demanda de todos los sectores y sobre todo la necesidad de nuestro pueblo. Claramente fue un gesto solidario e histórico”. En la misma línea, pero con un parangón futbolero, su par de Ensenada, Mario Secco, asegura que “estábamos jugando un partido final, íbamos empatando y Cristina clavó un gol a los 90 minutos que no le permitió recuperarse al rival”.

Para el alcalde Veinticinco de Mayo, Hernán Ralinqueo, “fue una jugada excelente que cambió el tablero político. Primero con la presentación del libro y luego con la designación de Alberto como candidato. Un movimiento que hoy nos permite enfrentar todo esta gran crisis con un presidente que realmente entiende, que defiende lo público y que le da una prioridad lógica que de ninguna manera habría podido ser posible con gobierno de Macri”.

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, sostiene que “fue una jugada de ajedrez brillante que demuestra la capacidad y estrategia política de CFK. Como ella dice en ese video, fue una demostración de que para los peronistas primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres”.

Desde el sur, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, aclara que "fue un movimiento inesperado para lo que se suele ver en política. Desarmó un juego político, mediático y hasta judicial con un sincero, generoso y patriótico gesto. Además sostuvo sus propias palabras, Cristina dijo que ella no sería un obstáculo para la unidad. Una clase de política, de la buena, una mujer insuperable porque su poder radica en el amor al pueblo". Y agrega que "decían que Alberto sería un títere. Hoy las personas pueden ver que no eran más que mentiras. La coyuntura nos encuentra en un momento muy delicado y tenemos a un presidente que está a la altura, cuidando al pueblo, como debe ser".

Mientras que Andrés Watson, a cargo de Florencio Varela, manifiesta que se trató de “una jugada estratégica, y de grandes, de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy vemos a Alberto y a Cristina firmes con sus convicciones e ideales para poner a la Argentina de pie en un contexto complejo y hostil que nadie esperaba. Al presidente lo votó más del 55 de los argentinos y hoy, en medio de una pandemia, tiene un 80% de imagen positiva”.

Y agrega, como dato de color, que “el día anterior estuvimos almorzando con un conjunto de intendentes de la primera y tercera sección electoral en Lomas de Zamora junto a Alberto, Máximo Kirchner y Santiago Cafiero y otros compañeros más desconociendo que estábamos almorzamos con el actual presidente de los argentinos”.

Más allá de la sorpresa a la que todos hacen referencia a la hora de graficar cómo recibieron la noticia, el hecho de que la expresidenta haya confirmado su nombre en la boleta les aseguró a muchos intendentes un crecimiento exponencial en su propia candidatura. Muchos alcaldes pasaron de tener un voto del 35 por ciento a un 55. Un envión que le sirvió al peronismo para volver a recuperar varios municipios.

"Fue una decisión muy acertada. En estos meses de gestión, Alberto ha confirmado lo que pensábamos de él: es un dirigente con gran liderazgo, preocupado por el bienestar de los argentinos y argentinas más vulnerables, abierto al diálogo y a los consensos, pero firme en sus decisiones cuando la situación lo requiere”, dice Julio Zamora, jefe municipal de Tigre. Y agrega que "Alberto ha sabido consagrarse como un líder. Ha superado cualquier expectativa. Asumió con firmeza y convicción el rol de capitán de un barco que hoy enfrenta una emergencia sanitaria y económica internacional sin precedentes. Y ha logrado un amplio consenso para las medidas y acciones más importantes, incluso desde el arco opositor".

Desde el oeste, Juanchi Zabaleta, afirma que la llegada de Alberto significó “entender que como espacio había que convocar a un gran frente que terminara con el desastre macrista. Fue un cambio para mejor, volvimos a tener un Estado presente, que volvió a proteger a los argentinos. Y nos hizo tener en claro que nunca más podemos volver a tener en forma equivocada quién es el aliado y quién el adversario”.

Alberto.jpg Cristina y Alberto Fernández hicieron una serie de actos previos al primer triunfo en las PASO de agosto.

Para el alcalde de Almirante Brown, Mariano Cascallares, la noticia sirvió para “percibir rápidamente que detrás de la unidad de todos los sectores del peronismo estaba la clave para comenzar a poner de pie a la Argentina. Fue un acto de grandeza política que permitió la conformación del Frente de Todos y el inicio de un nuevo proyecto colectivo que hoy nos trabajando muy fuerte para lograr un acuerdo con los bonistas que le de aire a la economía y enfrentando la pandemia de Covid-19 con un enorme operativo sanitario en todo el país pero también con acciones concretas acompañando a los sectores que más necesitan del Estado”.

Aquel 18 de mayo de 2019, el oficialismo no tenía confirmada su fórmula. Y la acción del peronismo generó un gran desconcierto sobre el armado con el cuál tendrían que salir a competir en una Argentina sumida en una crisis económica y social de tenor. En la Provincia en tanto, el actual gobernador Axel Kicillof todavía no había sido proclamado. Y pese a que la mayoría de los intendentes se pronunciaba en favor de que el aspirante sea un par, todavía no había certezas. Sin embargo, la jugada política con Alberto a la cabeza modificó el semblante bonaerense del peronismo.

“En un principio se generaron dudas e incomodidades porque Alberto no representa lo mismo que Cristina. Pero el tiempo fue acomodando las cuestiones políticas para trabajar en conjunto en beneficio de los argentinos”, expresa Secco. Mientras que Alejandro Dichiara, a cargo de Monte Hermoso, sostiene que más allá de que lo conocíamos y sabíamos de su experiencia e idoneidad tenía que demostrar que podía conducir y hoy está a la vista de todos”.

En la misma línea, Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz, manifiesta que “no tomaba a Alberto como cuadro de peso para la figura presidencial y claramente se leía un armado detrás de esta propuesta. Hasta ahora, y en un escenario muy atípico, ha demostrado decisión y contundencia en la bajada de línea aunque no se termina de visibilizar el armado político”. Para Nicolás Mantegazza, de San Vicente "lo que hizo Cristina demuestra la clase de dirigente que es. Y que haya sido Alberto, hoy toma sentido ya que fue un hombre con un rol muy importante durante el gobierno de Néstor".

A cargo de la intendencia de San Martín, luego de que Gabriel Katopodis aceptara ser ministro de Obras Públicas, Fernando Moreira asegura que “fue una noticia inesperada y muy positiva para el peronismo. Una decisión inteligente, audaz y generosa de Cristina, con resultados realmente favorables. Hoy Alberto demuestra día a día su gran capacidad de liderazgo y administración en un contexto inédito de emergencia sanitaria”.

En el marco del movimiento político en los municipios, Fabián Cagliardi, alcalde de Berisso, apunta que “el primer análisis fue que era una acción trascendental no sólo porque desconcertaba al oficialismo de aquel entonces sino porque nos iba a permitir sumar de otras voluntades a nuestro espacios político, garantizando así el triunfo electoral y el retorno del peronismo al poder. Gracias al gesto y la grandeza política de Cristina, le ganamos a Macri y desterramos el neoliberalismo, algo que parecía imposible meses o días atrás de esta decisión histórica que nos llevó a que un distrito humilde como el nuestro esté en la agenda de Gobierno Nacional y Provincial. Algo que marca sin dudas que hubo cambio de paradigma y que hoy realmente se gobierna para todos”.

Descalzo retoma para asegurar que “me genera mucha alegría ver cómo se fue asentando y creciendo, en poco tiempo, como Presidente. Siento que logra comunicar y transmitirnos seguridad a los compañeros y compañeras y a cada ciudadano argentino. Hoy veo a una persona sólida que mantiene la solidaridad y la humildad, que apuesta al diálogo y está llevando adelante a un país que transita una pandemia, con decisiones fuertes que están dando resultados y también con fuertes decisiones económicas que llevan a una fuerte discusión respecto a la deuda externa”.

Para cerrar, el intendente de Morón, Lucas Ghi, fue una grata sorpresa esa mañana cuando Cristina anunció la fórmula que encabezaría Alberto. Una demostración cabal de su enorme claridad como dirigente para diseñar la mejor estrategia política, con un gesto de generosidad pocas veces visto. La líder opositora más importante ponía su enorme respaldo popular, sin mezquindades, no sólo para ponerle fin al ajuste macrista, sino también con la premisa de volver a pensar un país en el que nadie quede afuera. A un año de aquel anuncio, hoy podemos decir que fue un momento bisagra para la política de nuestro país, y que esa estrategia fue mucho más profunda, porque permitió inaugurar una etapa de unidad con fuerte consenso popular, con políticas claras y siempre pensando en incluir a todos. Sin dudas, estos día extremadamente delicados que nos tocan vivir hubieran sido muy diferentes con otro marco político en nuestro país".