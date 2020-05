Provincia: cuáles son los nueve municipios que aún no decidieron qué hacer ante las salidas recreativas

Más allá de que, con el grabador apagado, la mayoría se expresa en favor de las salidas recreativas, la demora en la decisión tiene un motivo lógico. Ninguno quiere quedar atado a un paso en falso.

Se trata de municipios en los que no hay casos de coronavirus y que se enfrentan a un reclamo interno en ambos sentidos. Con los mayores más ligados a la prohibición y los más jóvenes con intención de poder hacer uso del tiempo afuera. Claro, como la aceptación o no corre por cuenta del jefe comunal, los intendentes demoran su decisión para no recibir el escarmiento de los vecinos.

“Nos conocemos todos. Ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Habilitás y se ponen contento. Se produce el primer caso y te echan la culpa. Te mantenés cerrado como hasta ahora y te piden salir. Es una decisión difícil. Estamos más cerca de decir que sí. A sabiendas de que si se confirma algún caso, volvemos para atrás”, asegura uno de los intendentes consultados.

Como Provincia no apura la respuesta, los jefes comunales evaden la responsabilidad para no quedar presos de una decisión que pueda perjudicarlos. Algo como lo que sucedió en Coronel Suárez, Azul y Rojas donde, luego de dar el visto bueno, decidieron ir para atrás y quedar marcados en el mapa entre los que no está permitido.

De esta manera, hasta el momento 92 de los 135 municipios se opuso a la salida. Casi el 70 por ciento. Por el contrario, los paseos de una hora quedaron permitidos 34 localidades: Laprida, General Alvarado, Ayacucho, Rauch, Las Flores, 25 de Mayo, Carlos Casares, General Viamonte, General Pinto, Leandro L. Alem, Rivadavia, Carlos Tejedor, General Viamonte, Capitán Sarmiento, Exaltación de la Cruz, Pellegrini, Villarino, San Cayetano, Benito Juárez, Lobos, General Paz, Punta Indio, Tordillo, Villa Gesell, Pinamar, La Costa, General Lavalle, Tres Lomas, Salliqueló, Guaminí, Adolfo Alsina, Daireaux, Puan y Tornquist.