Kicillof visita Miramar tras juntar a intendentes de la 3ra con temario en salud y educación

En ese sentido, el gobernador fue muy claro en la importancia de que los intendentes se pongan al hombro la campaña de vacunación para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Tras la confirmación de la efectividad de la vacuna, la Provincia quiere hacer crecer de manera rápida el número de preinscriptos para cuando estén disponibles las dosis.

“Básicamente nos mandó a copar las esquinas para que la gente se siga sumando. Hizo hincapié en la importancia de la cantidad de preinscriptos”, le aseguró a Ámbito un intendente que participó de la reunión. Pese a que no lo dicen, la Provincia ve en los números de los anotados para recibir la Sputnik-V un reflejo de confianza de valor para un año electoral en el que tanto el oficialismo como la oposición parecen poner en la balanza del electorado la salud y la economía.

Hasta el momento, la Provincia cuenta con más de 2 millones de preinscriptos (ayer por la tarde se superó esa media). La idea es llegar al inicio del ciclo lectivo con un número más fuerte. Sin embargo, el objetivo principal es llegar al momento de las elecciones con un número de vacunados y de preinscriptos muy por encima del actual.

El otro tema que ganó la tarde fue la seguridad. Los intendentes mostraron su preocupación ante diversos focos de inseguridad vividos en diferentes barrios locales. Y en esa línea, el Gobernador aprovechó para hablar del Plan Integral de Seguridad. Sobre todo, en relación al avance en la compra de vehículos. La foto de La Matanza, junto a Sergio Berni y el intendente Fernando Espinoza (otro de los concurrentes) fue un reflejo exponencial de lo que pretenden el mandatario provincial: 500 efectivos, 50 camionetas y 30 motos de patrullaje para el distrito.

La visita de Blanca Cantero (Presidente Perón), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Mayra Mendoza (Quilmes) también fue aprovechada para dialogar sobre hábitat.

Ausencia llamativa

Quien no formó parte del encuentro fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Como se sabe, el actual vicepresidente del PJ bonaerense mantiene una fuerte puja con buena parte del peronismo que pretende ubicar a Máximo Kirchner al frente del comité de la Provincia.

El domingo pasado, el jefe comunal había compartido a través de las redes un video de clara alusión a la situación partidaria en el que Hugo del Carril, hijo del creador de la marcha peronista, entona un tango que dice: “En la timba de la vida me planté con siete y medio”. Ya agrega “Un día dije planto y ese día me planté”. Semanas atrás, Gray había subido una foto en la que se lo veía plantando un árbol bajo el hashtag “Yo me planto”.

Cierre en la costa

Kicillof viajará mañana a Miramar para realizar el tradicional reporte epidemiológico que viene llevando a cabo todos los martes desde distintos puntos de la costa. Será el último luego de siete encuentros con los jefes comunales de los destinos balnearios.

Según pudo averiguar este diario, el temario girará en torno a la campaña de vacunación y el retorno a las aulas. Algunos intendentes ya plantearon que los establecimientos educativos todavía no están en condiciones para adoptar las diferentes medidas protocolares que exige la Provincia. Habrá que ver qué sale de esa reunión de despedida.