¿Qué hicieron las provincias que lograron controlar el coronavirus?

En casa

El gobierno santafesino de Omar Perotti y el fueguino de Gustavo Melella tomaron un camino similar. El tratamiento de los pacientes se hizo mayormente en los domicilios, excepto en los casos en que las condiciones hicieran imposible el aislamiento de la persona contagiada en su hogar. También hicieron foco comunicativo en que aquellos que presentaran síntomas compatibles no se acercaran a una guardia. “Hicimos más de 1.400 hisopados en domicilio, las personas deben llamar al 107 y vamos al domicilio. Después hay un equipo médico que hace seguimiento telefónico y que va a revisar y controlar. Internamos muy pocos pacientes. También se cambió a ‘caso sospechoso’ a toda persona con fiebre y tos, sin necesidad de que hubiera venido del exterior”, explicó a Ámbito Financiero la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Di Giglio. La provincia llegó a tener el índice más elevado en relación a la cantidad de habitantes, y ahora presenta dos semanas sin nuevos contagios. Salvo un paciente llegado de Buenos Aires, que arribó a la provincia con el virus y se convirtió en el portador 148 (se computan 13 de las Islas Malvinas).

“Donde no era adecuado el domicilio, sí era hospitalizado”, agregó Di Giglio, y señala que en Tierra del Fuego no hay muchos asentamientos vulnerables como ocurre en otras provincias. Santa Fe, por caso, sí tiene barrios precarios, pero el gobierno de Perotti elaboró dos curvas del coronavirus, una inicial que contemplaba a sectores de mayores recursos y que lograron controlar, y una segunda que aún, advierten, no empezó, y que esperan que se dé en esos asentamientos. “Ayer hicimos test en los barrios de Rosario y todos los resultados fueron negativos; por ahora se viene retrasando, pero en algún momento puede llegar el virus”, dijo a este medio Sonia Martorano, secretaria de Salud de la provincia.

Con la primera curva (“de clases medias y medias altas, porque son los sectores que viajan”) hubo medidas calcadas a las fueguinas: atención, hisopados y control en domicilio. Asimismo, se reforzó el sector privado de salud, ya que esos primeros casos, entendían en la provincia, no se dirigirían a los hospitales públicos. En ese sentido, hubo complementariedad a través de convenios.

“También se endureció la posición respecto a los casos sospechosos. Al inicio pusimos en esa lista a quien viniera de cualquier país, no sólo Italia, China, Corea, etcétera. Cualquier persona, vinera de donde viniera, tenía que hacer cuarentena por decisión de Perotti. Diez días después hizo lo mismo el Gobierno nacional. Nosotros en ese lapso detectamos contagios de países que no estaban en la lista”, dijo Martorano. Al 1 de mayo, en Santa Fe se registraban 244 casos, y en lo que va del mes se sumaron apenas 17, dos de ellos ayer en Rosario, si bien uno es atendido en CABA, donde aparentemente se habría contagiado. El aplanamiento de la curva se notó en especial a partir de mediados de abril. “Coincide con el uso del barbijo obligatorio, que también pusimos antes que otras provincias”, dijo la funcionaria santafesina, quien destacó también la prohibición de espectáculos públicos y deportivos de forma previa a otros distritos.

En sintonía, en Tucumán optaron por descomprimir el sistema sanitario. “Fortalecimos la telesalud. En 3 días pusimos 47 puestos de atención a distancia, que a hoy llevan 10 mil consultas. Son consultorios virtuales, donde también se dan recetas”, explicó a Ámbito la ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla. Las recetas por ese sistema, un trabajo de entrega de medicación a pacientes crónicos en conjunto con intendentes y hasta una innovación como cabinas del estilo peaje para que las personas se vacunaran contra la gripe directamente desde su vehículo, fueron algunas de las propuestas de la administración de Juan Manzur.

Desde un inicio, el gobierno de Mendoza de Rodolfo Suarez impulsó como en las otras tres provincias una cuarentena estricta. Organismos de control efectuaron tareas de inspección y otros mantuvieron abiertas sus líneas de asesoramiento a distancia. Y se habilitó una línea telefónica para asistir a los ciudadanos . Algunas de las acciones que tomó la administración mendocina: Inspecciones para asegurar el abastecimiento en supermercados y la venta de alcohol en gel en precios acordados, sistemas de turnos y vías de contacto por correo electrónico, teléfono y whatsapp en el Registro Civil, operativos propios para regresar a los mendocinos varados en otras provincias, un protocolo en fincas, establecimientos industriales, galpones de empaque y bodegas, para mitigar la propagación del coronavirus y, al mismo tiempo, mantener en actividad la cosecha agrícola y resguardar a los trabajadores del sector. El distrito cuyano no registra casos en los últimos cinco días, y contabiliza 90 en total.

Aquiles

Si Tierra del Fuego tiene como principal factor de riesgo el turismo internacional, que hace que Ushuaia triplique su población entre enero y febrero, y en Santa Fe se encuentra la tercera ciudad más importante del país (Rosario) y fronteras riesgosas con Buenos Aires, Córdoba o Chaco; Tucumán tiene su propio talón de Aquiles: la densidad poblacional.

“Somos la sexta provincia en cantidad de habitantes siendo la más pequeña, y segunda en densidad de población, después de CABA. Eso nos pone en un lugar distinto”, dijo a Ámbito Financiero la ministra Chahla.

La funcionaria de Manzur comentó: “Empezamos a trabajar la última semana de enero con un plan contingencia. El aislamiento social fue el éxito de un plan que no pensábamos aplicar tan rápido”. Hoy Tucumán registra 47 casos, y en lo que va de mayo no llegan a la decena.

“Las claves fueron armar el comité operativo de emergencia sanitaria, las líneas de vigilancia epidemiológica y laboratorial, así como la sanidad de frontera. En Tucumán hay mucha gente de paso, y eso nos hace vulnerables”, agregó la ministra, quien considera central que Manzur haya sido en el pasado ministro de Salud de la Nación. “Es un excelente salubrista, lo demostró con la epidemia de la gripe A, su mirada es muy interesante. Tenemos comunicación fluida y hace las preguntas clave, justo las que tiene que hacer”, dijo.

Por eso, en Tucumán buscaron pronto el fortalecimiento de la capacidad sistema de salud: 2.200 camas extrahospitalarias para casos que no se pueden aislar en domicilio y pusieron fuera de hospitales a los casos A2 (segundo nivel de aislamiento), los de síntomas leves pero con necesidad de oxígeno.

En esa línea, Santa Fe hizo hincapié en la atención primaria. “Tenemos 12 hospitales de primer nivel, 180 para el segundo y más de 400 centros de salud en todo el territorio. Trabajamos mucho en atención primaria, en estar atentos para detectar los primeros casos”, afirmó Martorano. La ampliación fue de unas 9.000 camas en centros de aislamiento y 930 camas con respirador.

Los esfuerzos por detectar el caso cero fueron los más importantes. La secretaria de Salud del gobierno de Perotti recuerda que fue el 14 de marzo, con un joven que había llegado desde Inglaterra. “El objetivo era que no se nos escapara para hacer un control de contactos estrechos, porque el virus es como una mancha de aceite”, sostuvo Martorano.

También en Tierra del Fuego atacaron los primeros casos. “Fuimos la primera provincia en detectar un cluster de contagios, que se dio en la policía aeroportuaria. Hicimos un trabajo de hormiga principalmente en Ushuaia”, dijo Di Giglio.

Frontera

El control de las fronteras fue otro de los puntos centrales. Al ser una isla, Tierra del Fuego tuvo la tarea allanada en ese aspecto. “Está súper controlado, en algún momento cerramos rutas a Tolhuin y somos muy cuidadosos con quienes llegan a la provincia”, dijo la ministra. De hecho, los repatriados pasan a cuarentena obligatoria.

También en Santa Fe persiste un ruego para que los habitantes de la provincia no viajan a lugares con circulación interna del virus, en especial al AMBA. “En un momento llegamos a cerrar las fronteras con Chaco y Santiago del Estero. Hoy cualquier persona que llega desde otra provincia pasa a cuarentena”, dijo Martorano.

En tanto, en Tucumán “hay distintos guardias en la entrada de la provincia y en la terminal de ómnibus hacemos hisopados, seguimos muy de cerca la vigilancia”, indicó la ministra de Salud, quien también destacó el trabajo multisectorial entre distintos ministerios, universidades y el sector privado, así como la capacitación y el reclutamiento de profesionales para atender la pandemia.

Su par en el gabinete de Manzur, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, remarcó a este diario: “Hemos articulado también con Nación y diversas instituciones. Un ejemplo ha sido el pago del Ingreso Familiar de Emergencia en el hipódromo de Tucumán, que es un espacio abierto y aislado del centro comercial de la ciudad, donde originariamente estaban previstos los operativos de pago”.

Vargas Aignasse hizo referencia a la apertura de actividades, que fue “evaluada en cada caso con profundidad, midiendo implicancia, coordinando horarios, hablando con todos los sectores involucrados”. “Como hemos flexibilizado numerosas actividades estamos intensificando los controles de ingreso a la provincia como una medida de equilibrar con el aumento de la circulación interna. Queremos evitar tener que dar marcha atrás con la apertura de actividades entendiendo que la pandemia nos compromete no solo sanitariamente sino también desde el punto de vista económico y social”, dijo la ministra tucumana.

La apertura gradual también es una constante. Tierra del Fuego habilitó recién esta semana los deportes individuales y gimnasios, Santa Fe hizo lo propio con la obra privada mediana y servicio doméstico, actividades que siguen restringidas en la capital y el Gran Rosario.

De este lote, Mendoza es la provincia más avanzada: tiene aval para reabrir shoppings y bares, mientras que el fin de semana pasado debutaron las reuniones familiares. “En general, se ha cumplido con todos los protocolos. El mendocino tiende a ser naturalmente cumplidor de las normas y por eso el gobernador toma estas decisiones, basadas no solo en datos sanitarios, sino también en el nivel de cumplimiento de las normas que sustentan esos datos y que le dan continuidad a la ampliación en la reapertura de actividades”, manifestó a Ámbito Financiero el ministro de Gobierno mendocino Víctor Ibáñez.