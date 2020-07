Schiaretti: "Tenemos que evitar el incumplimiento de las normas para no perder libertades"

"Tenemos que evitar el incumplimiento de las normas para no perder libertades. La libertad, en época de pandemia, está vinculada a la responsabilidad social. Si no hay responsabilidad social, no se entiende que, cuando se junta la familia -una vez por semana-, deben ser diez, y no más. Y no se pueden juntar a jugar al fútbol".

En ese sentido, subrayó: "Hay un día para pasear, caminar, hacer ejercicio. No son épocas para hacer reuniones de 30-40 personas. Fíjese uno de los brotes en Ciudad de Córdoba, que me hizo tomar la decisión que el que venga, así sea cordobés, deben hacer la cuarentena en hoteles", remarcó.

https://twitter.com/JSchiaretti/status/1284145231219363841 Quiero pedirles que continuemos con este esfuerzo porque este esfuerzo es por la vida de los cordobeses porque la salud de los cordobeses es la vida de nuestra provincia y en el medio de que nos cuidemos tenemos que seguir produciendo y seguir trabajando. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) July 17, 2020

“Hay que entender no podemos tener reuniones con amigos, salvo que nos juntemos cumpliendo las normas de protocolo en un bar o restaurante. Esta es la responsabilidad social que tenemos que tener los cordobeses porque se acerca, según los especialistas, la parte más difícil de la pandemia”, concluyó Schiaretti.

En las últimas semanas se incrementaron los contagios y brotes en todo el territorio provincial, producto de fiestas y reuniones sociales multitudinarias que están prohibidas. Las autoridades provinciales apelan a la responsabilidad social de todos los vecinos para evitar el retroceso y seguir flexibilizando tareas.