Laboratorios Richmond ganó plata en 2025 pero no pagará dividendos: el impacto del dólar y las inversiones recortaron la rentabilidad

La farmacéutica nacional priorizó el desarrollo del Proyecto VIDA, en medio de un entorno operativo marcado por la volatilidad macroeconómica y los mayores costos financieros.

Richmond es el único laboratorio de capitales nacionales que cotiza en la Bolsa.

La farmacéutica de capitales nacionales Laboratorios Richmond cerró el ejercicio 2025 con resultados que muestran una paradoja cada vez más frecuente en el escenario empresarial local: una mejora significativa en la performance operativa, acompañada por una fuerte erosión del resultado final a causa de factores financieros y macroeconómicos.

De acuerdo con los estados financieros aprobados por su directorio y presentados ante la CNV, la compañía registró ventas netas por $126.726 millones , lo que representó un crecimiento interanual del 4,9% respecto de 2024.

Richmond muestra un negocio operativo más fuerte y eficiente, pero aún condicionado por el costo financiero de su expansión y por la volatilidad macroeconómica que sigue caracterizando al entorno empresarial argentino.

El dato más relevante del balance, sin embargo, se encuentra en la evolución de la rentabilidad operativa: el resultado operativo ordinario creció un 49,1% interanual , hasta alcanzar $ 29.676 millones , impulsado por mejoras en eficiencia productiva y una estrategia comercial enfocada en productos de mayor valor agregado, según se informó.

Pese a este avance en el núcleo del negocio, el resultado neto atribuible a los accionistas fue de $ 3.088 millones , muy por debajo de los $ 31.368 millones obtenidos en 2024 , lo que implica una caída cercana al 90% interanual.

La razón principal detrás de este desplome no estuvo vinculada al desempeño del negocio farmacéutico en sí mismo, sino al impacto de las variables macroeconómicas sobre los resultados financieros, particularmente el efecto del tipo de cambio sobre los pasivos en dólares que la empresa tomó para financiar su expansión industrial.

El impacto del dólar en la estructura financiera

El balance revela que durante 2025 la compañía registró una pérdida financiera neta de $24.711 millones, cuando en el ejercicio anterior había contabilizado una ganancia financiera de más de $17.000 millones.

Ese deterioro estuvo directamente vinculado a la dinámica de las variables macroeconómicas del país. Mientras la inflación anual se ubicó en torno al 31,5%, el tipo de cambio se depreció un 40,8%, generando un descalce que impactó en la valuación contable de la deuda en moneda extranjera.

El informe de resultados señala que este fenómeno afectó especialmente a los pasivos vinculados al financiamiento del Proyecto VIDA, el complejo biotecnológico que Richmond desarrolla para ampliar su capacidad de producción de medicamentos y vacunas.

Solo por efecto de la diferencia de cambio sobre los pasivos, la empresa registró un resultado negativo de $20.463 millones. A esto se sumaron $6.911 millones de pérdidas por resultados de tenencia y otros componentes financieros, además del aumento del costo de los intereses asociados a su endeudamiento.

En total, los intereses y comisiones por préstamos crecieron un 66,1% interanual, reflejando tanto el aumento de las tasas como el mayor nivel de deuda tomado para financiar inversiones.

Desde la perspectiva de la compañía, estos efectos son esencialmente contables y temporales, derivados de un contexto macroeconómico particular y no del funcionamiento del negocio. La dirección sostiene que, si se consolida una convergencia entre inflación y tipo de cambio en los próximos años, el impacto sobre los resultados financieros debería moderarse.

Una mejora clara en la operación

Más allá de esa presión financiera, el desempeño operativo del laboratorio mostró señales claras de fortalecimiento.

El resultado bruto alcanzó $78.192 millones, con un crecimiento del 18,8%, mientras que el margen bruto se expandió hasta el 61,7%, desde el 54,5% registrado en 2024.

Este salto refleja una combinación de factores estratégicos. Por un lado, la empresa logró reducir el costo de los bienes y servicios vendidos en un 11,7%, gracias a mejoras en eficiencia productiva y optimización de procesos industriales. Por otro lado, avanzó en la comercialización de productos con mayor margen y en la ampliación de su participación en determinados segmentos del mercado farmacéutico.

El indicador que mejor resume esa evolución es el EBITDA ajustado, que alcanzó 34% sobre ventas, siete puntos por encima del 27% registrado el año anterior.

Para la compañía, este indicador refleja con mayor fidelidad la capacidad de generación de caja del negocio, al aislar los efectos financieros y contables derivados de la volatilidad macroeconómica.

En términos comerciales, la facturación mostró un crecimiento moderado, coherente con el contexto económico recesivo del país.

El informe reconoce que la actividad económica se mantuvo contenida durante gran parte del año, debido al ajuste real de los ingresos y a la debilidad del consumo en varios sectores.

En ese escenario, la empresa buscó sostener su crecimiento mediante nuevos lanzamientos de productos y una mayor inversión en posicionamiento de marca, lo que explica el incremento del 9,3% en los gastos de comercialización.

Al mismo tiempo, la compañía avanzó en procesos de reorganización y optimización administrativa, lo que permitió reducir en 3,7% los gastos de administración.

La combinación de estas medidas contribuyó a mejorar la eficiencia operativa general, aun en un contexto de demanda relativamente débil.

Inversión industrial y expansión

Gran parte de la estrategia financiera y operativa de Richmond está vinculada a su plan de expansión industrial.

El activo no corriente aumentó 19%, impulsado principalmente por la expansión de las propiedades, planta y equipos, que crecieron 18,1%.

Este incremento refleja el avance de las inversiones asociadas al Proyecto VIDA, considerado uno de los desarrollos industriales más ambiciosos del sector farmacéutico argentino.

El complejo está orientado a la producción de medicamentos biotecnológicos y vacunas, con la expectativa de generar nuevos flujos de ingresos en los próximos años.

La empresa considera que el proceso actual debe entenderse dentro del perfil de una compañía en fase de inversión intensiva, cuyo retorno económico se materializará a medida que estas instalaciones entren plenamente en operación.

Durante el último trimestre del año, la compañía también avanzó en un proceso de optimización de su estructura regional.

En ese marco, su filial en Colombia concretó la venta de la planta de formas sólidas orales ubicada en Bogotá.

La decisión se inscribe en una estrategia orientada a concentrar recursos en líneas de productos de mayor valor agregado y con mayor potencial de crecimiento, mientras se simplifica la estructura operativa internacional.

La decisión de no pagar dividendos

Uno de los puntos relevantes del balance desde la perspectiva de los inversores es la decisión del directorio de no distribuir dividendos pese a haber obtenido ganancias.

La empresa resolvió destinar parte de los resultados acumulados a la constitución de una reserva facultativa por 16.837 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer su capital de trabajo.

El informe explica que esta decisión responde a la necesidad de preservar recursos frente a la volatilidad financiera y sostener los compromisos de inversión, especialmente los vinculados al desarrollo del Proyecto VIDA.

En términos estratégicos, la compañía considera que mantener una estructura financiera sólida es clave para enfrentar posibles desfasajes derivados de las fluctuaciones entre inflación, tipo de cambio y tasas de interés.

A pesar de la caída en el resultado neto, el patrimonio neto atribuible a los accionistas creció 8,2%, hasta alcanzar 91.495 millones de pesos.

Este incremento se explicó por el resultado positivo del ejercicio, la revaluación de bienes de uso y mejoras en la conversión de balances de subsidiarias en el exterior.

En paralelo, la empresa mostró una leve mejora en su indicador de deuda neta sobre EBITDA, que pasó de 5,38 a 4,86, señalando un avance en la relación entre generación de caja y endeudamiento.

Sin embargo, el ratio de solvencia descendió de 0,34 a 0,28, reflejando el mayor peso del pasivo en la estructura financiera.

Perspectivas para 2026

Para la dirección de la empresa, el desempeño de 2025 debe interpretarse en un contexto de transición macroeconómica.

El informe destaca que la economía argentina atravesó un proceso de ajuste fiscal y monetario, con impacto en el nivel de actividad y en las condiciones de financiamiento.

A nivel internacional, además, persistieron volatilidades en los costos logísticos y en los precios de insumos, así como mayores exigencias regulatorias para la industria farmacéutica.

Frente a este escenario, la compañía sostiene que logró mantener e incluso expandir su participación de mercado, al tiempo que mejoró su estructura de costos y sus márgenes operativos.

De cara a los próximos ejercicios, la expectativa está puesta en que la estabilización de las variables macroeconómicas reduzca el impacto financiero del endeudamiento en dólares, permitiendo que la mejora operativa se refleje con mayor claridad en la rentabilidad final.

Al mismo tiempo, la puesta en marcha plena de los proyectos industriales en curso podría marcar una nueva etapa de crecimiento para el laboratorio, consolidando su posicionamiento en el sector farmacéutico regional.